Das mächtigste Wesen von Marvel ist ein Gott, der nur von Thanos besiegt werden konnte

Im großen Universum von Marvel wimmelt es nur so von mächtigen Wesen. Eines steht jedoch über allen anderen und ist der ultimative Gott.

Um wen geht es? Im Multiversum von Marvel gibt es einen Gott, der über allen anderen steht. Das sagt auch schon sein Name: One Above All (Der Eine über Allen).

Er ist mit den Schöpfungsgöttern großer Religionen vergleichbar, zumindest wenn es darum geht, dass alles Existierende von ihm erschaffen wurde. Seinen ersten Auftritt feierte der Gott im Comicband „Fantastic Four #511“ im Jahr 2004.

Der One Above All hat zunächst sich selbst erschaffen, danach das Wesen Oblivion, das für die Leere steht, anschließend das Universum selbst.

Der Gott nutzte die Liebe als mächtigste Waffe. Er ist ein Wesen voller Mitgefühl, Empathie und gutem Willen und lebte zumeist im Haus der Ideen, eine Art Himmel.

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Das Böse kommt in die Welt

Wie verlief die Erschaffung des Universums? Indirekt entstand dabei Demiurg, ein Bewusstsein, welches die Älteren Götter kreierte. Sie unterstanden dem One Above All und waren seine Diener. Es kam jedoch zum Konflikt, als Vinruviel, ein Wesen, das sich selbst erschaffen hatte, erschien.

Die Älteren Götter verfielen dem Einfluss von Vinruviel und begannen, sich gegenseitig zu bekriegen. Der One Above All musste einschreiten und den Streit beenden. Dafür erschuf er den Gott Atum, der die korrumpierten Älteren Götter besiegte.

Vinruviel wollte so schnell aber nicht aufgeben. Das Wesen sorgte für die Geburt schrecklicher Wesen, was den One Above All erzürnte. Er spaltete die komplette Erde, was ihn verwundbar machte. Vinruviel nutzte die Chance und vergiftete ihn mit Verderbnis.

Das führte dazu, dass die dunkle Seite des One Above All hervortrat: Der One Below All. Als solcher war sein Hass stark, er nutzte all seine Macht, um Vinruviel einzusperren.

Das Leben, das überall aufblühte, wurde vom One Below All gekontert, der Tod und letztlich auch das Böse selbst sind also auf den obersten aller Götter zurückzuführen. Das ist auch deshalb besonders, weil der One Above All eigentlich für seine wohlwollende Art bekannt war.

Thanos vermiest den Tag

War der Gott unbesiegbar? So gut wie. Selbst einige der mächtigsten Wesen wie das Lebende Tribunal unterstanden ihm und waren seine Diener.

Jedoch schaffte es ausgerechnet Thanos einmal, den One Above All in die Knie zu zwingen. Als eine zukünftige Version seiner selbst die Kontrolle über sein gegenwärtiges Ich übernahm, absorbierte er kosmische Wesen dank des Astral-Regulators.

Dem fiel selbst der One Above All zum Opfer. Auf diese Weise wurde das zukünftige Ich von Thanos zum obersten Gott. Das blieb aber nicht lange so: Der Thanos aus der Gegenwart schaffte es dank der Hilfe von Adam Warlock, Kang, Starfox und Pip dem Troll, die Kontrolle wieder zu übernehmen. Er schaffte ein Reset und stellte die alte Ordnung wieder her.

Fun-Fact: An einigen Stellen wird der One Above All in Gestalt des Comic-Zeichners Jack Kirby gezeigt. Er gilt bei Marvel als Legende und war unter anderem an der Entstehung der Fantastic Four, Hulk, Iron Man und vielen mehr beteiligt. Passend dazu hat er dann einen Bleistift dabei, der die Realität verändern kann.

Der One Above All ist also trotz einer kurzen Schwäche gegenüber Thanos das mächtigste Wesen bei Marvel und herrscht auch über die Grenzen des Multiversums hinaus. Ein weiterer sehr starker Charakter wäre ein gutes Mittel gegen Thanos gewesen: Ein mächtiger Charakter in Marvel hätte helfen können, Thanos zu besiegen, doch er starb 2 Filme vorher