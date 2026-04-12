Das beste Marvel seit langem findet ihr nicht im Kino, sondern auf Disney Plus

Daredevil ist mit der 2. Staffel von Born Again zurück und Marco von Nerdkultur widmet der Rückkehr ein ganzes Video. Dabei erklärt er, warum die Serie eine der besten Marvel-Produktionen seit Jahren ist.

Wer ist Marco Risch? Seit 2015 beschäftigt sich Marco Risch auf seinem YouTube-Kanal Nerdkultur mit News, Analysen, Kritiken und Interviews zu aktuellen Filmen und Serien.

Zusätzlich dazu setzt er sich wöchentlich mit seinem Kollegen Yves Arievich zusammen und quatscht im Podcast Nerd & Kultur über popkulturelle Film-Themen wie Star Wars, Marvel und DC.

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In einem neuen Video auf YouTube spricht Marco über die 2. Staffel von Daredevil: Born Again auf Disney Plus. Er erklärt, wieso die Rückkehr so gut ist.

Video starten Marco von Nerdkultur erklärt, warum ihr die 2. Staffel von Daredevil: Born Again gucken solltet Autoplay

Die Rückbesinnung, die Marvel so dringend nötig hat

Wie sieht die neue Staffel Daredevil: Born Again aus? Mit Born Again setzte Marvel die Daredevil-Serie fort, die mit 3 Staffeln noch bei Netflix lief. Die 2. Staffel von Born Again ist also eigentlich die 5. Staffel mit Charlie Cox als blinder Held. Für Marco ist sie mit Leichtigkeit eine der besten MCU-Serien überhaupt , weil sie die Rückbesinnung, die Marvel dringend nötig hat , ist.

Das zeigen schon die Bilder. Die 2. Staffel hat laut Marco wieder einen düsteren Film-Noir-Look, passend zur Ursprungsserie auf Netflix. Sie setzt dabei auf mehrere Stilmittel:

Matchcuts, also Bilder, die perfekt aufeinander geschnitten sind

Ein Spiel mit Farben und deren Symbolik

Es wird mit Silhouetten und dem Licht gearbeitet

Ein deutlich bemühteres Color Grading als die vorherige Staffel

Aber nicht alles an den Stilmitteln wird sinnig eingesetzt, wie Marco erklärt. Als negatives Stilmittel nennt Marco den Lens Flare, einen Effekt, der helles Licht in das Objektiv der Kamera reflektiert. Er vergleicht es mit den Star-Trek-Filmen von J.J. Abrams. Das Problem am Effekt sei, dass es keinen inhaltlichen Grund gebe, dieses Stilmittel zu nutzen.

Eine ähnliche Meinung hat Marco zur Handheld Shaky Cam . Das sind Szenen, die per Hand, ohne Stabilisierungssystem oder Stativ, gedreht wurden. Dieses Stilmittel kann Nähe und Drama erzeugen, Staffel 2 von Daredevil nutzt sie aber nicht so. Für Marco sei sie völlig unmotiviert .

Auch die Seitenverhältnisse der Staffel erzeugen keinen grundsätzlich positiven Effekt. Die Staffel setzt auf das Cinemascope-Verhältnis, was man aus dem MCU kennt. Also die schwarzen Balken, die ihr aus dem Kino kennt, nur dass es eben eine TV-Serie ist. Marco lobt das 16:9-Verhältnis, auf das die Netflix-Staffeln setzten. Diesen Look, und damit auch die Dramaturgie und den emotionalen Höhepunkt, kann die Disney-Serie nicht erreichen. Der Fokus liegt aber ohnehin auf der Geschichte.

Die Stärken des Netflix-Vorgängers zeigte Marco bereits in einem vorherigen Video. Alles dazu lest ihr hier:

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Viele interessante Figuren

Wie gut sind die Figuren in der neuen Staffel? Im 2. Teil seines Videos vergleicht Marco die neueste Staffel von Born Again mit dem aktuellen Stand des MCU. Am Ende des Jahres erscheint Doomsday und unzählige Figuren (etwa die X-Men) kehren zurück und werden einen Auftritt haben. Daredevil fokussiert sich aber auf ein kleineres Universum , das Netflix-Fans bereits kennen: Die Defenders.

Die Disney-Marvel-Serien werden nur leicht aufgegriffen oder im Beispiel von Echo sogar ganz ignoriert. Immerhin kehrt für Hawkeye-Fans Tony Dalton als Swordmaster zurück. Daran sehe man laut Marco, dass Marvel-Boss Kevin Feige gerne Leute aus seinen Lieblingsserien rekrutiert. Tony Dalton kennt man als Lalo Salamanca aus Better Call Saul.

Im Zuge dessen erwähnt Marco auch Michael Gandolfini, der in der Serie Daniel Blake spielt. Das sei aber teilweise unfreiwillig komisch, weil die Serie ihn als Sohn von James Gandolfini (Tony aus Die Sopranos) ständig in Szenen reinstopft […], die direkt aus dem Mafia-Epos stammen könnten. Laut Marco wird seine Rolle aber oft verschwendet.

Hinzu kommen noch die Figuren Buck und Bullseye, die noch positiv erwähnt werden. Insgesamt sollen die Charaktermomente der beiden den längst vergangenen Netflix-Charme versprühen. Einen kurzen Fokus setzt Marco dann noch auf die Figur von Vanessa Fisk. Für Born Again sei sie stark anders als die alte Vanessa, aber mit ihrer neuen Agenda funktioniere sie trotzdem und so auch die Beziehung zu Wilson Fisk, die konsequent fortgeführt wird.

Als neuer Darsteller kommt auch Scream-Schurke Matthew Lillard in die Serie. Marco beschreibt, wie er das tut, was er in seinen Rollen immer tut: perfekt nerven. Man spürt wieder die Chemie und Antipathie von Figuren. Natürlich ist da auch noch Wilson Wisk.

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Das Gute und das Böse

Was ist das Highlight der neuen Staffel? Für Marco halten Daredevil und Wilson Wisk die Serie zusammen. Beide haben einen inneren Konflikt. Wilson als machthungriger Bürgermeister gegen die Helden im Untergrund. Marco vergleicht so etwa die Task Force von Fisk mit den Bildern der ICE-Agenten aus den USA. Das sei keine bewusste Entscheidung, da die Serie lange vorher abgedreht war, aber nicht alles daran sei Zufall: Eben New York Born Again statt Make America Great Again .

Marco erklärt, dass man bei der Serie trotzdem merke, dass Drew Goddard, der Autor der ersten 3 Staffeln, fehlt. Vor allem sein Gefühl für die Figuren und seine Zerrissenheit. Während er gerade einen Erfolg mit Der Astronaut im Kino feiert, gehe Born Again mit seiner 2. Staffel wenigstens in die richtige Richtung und knüpfe da an, wo Netflix mit Staffel 3 aufhörte.

Born Again ist nicht relevant für die große Narrative des MCU, aber sie ist dadurch auch keine austauschbare MCU-Serie. Die Charaktere müssen mit Konsequenzen leben, und genau das gefällt Marco an der 2. Staffel von Born Again. Welche Filme ihr 2026 im Auge behalten solltet, verriet Marco in einem vorherigen Video: Filmexperte verrät, welche 10 Filme ihr 2026 schauen solltet