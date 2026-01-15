Filmexperte auf YouTube verrät, welche 10 Filme ihr 2026 unbedingt im Auge behalten müsst

In einem neuen Video wagt Marco Risch von Nerdkultur einen Blick ins Filmjahr 2026. Er erklärt euch, welche Filme ihr auf dem Schirm haben solltet.

Wer ist Marco Risch? Seit 2015 beschäftigt sich Marco Risch auf seinem YouTube-Kanal Nerdkultur mit News, Analysen, Kritiken und Interviews zu aktuellen Filmen und Serien.

Zusätzlich dazu setzt er sich wöchentlich mit seinem Kollegen Yves Arievich zusammen und quatscht im Podcast Nerd & Kultur über popkulturelle Film-Themen wie Star Wars, Marvel und DC.

Sowohl der YouTube-Kanal als auch der Podcast sind Teil des Webedia-Netzwerks, zu dem auch MeinMMO gehört.

In einem neuen YouTube-Video beschäftigt sich Marco mit dem Filmjahr 2026. Er stellt die 10 Filme vor, auf die er sich am meisten freut und die großes Potenzial haben.

Seine Liste könnt ihr hier sehen:

Horrorikonen, Sci-Fi und… Schafe?!

Bevor Marco seine richtige Platzierung beginnt, spricht er über einen der wohl größten Blockbuster des Jahres: Avengers: Doomsday. Obwohl ihn dieser Film und The Mandalorian & Grogu eher „neugierig als nachdenklich“ stimmen, konnte ihn der 3. Teaser dank der X-Men doch noch zum Entgegenfiebern bewegen. Doch daneben gibt es noch 9 weitere Filme.

Auf Platz 9 spricht Marco über The Bride von Maggie Gyllenhaal, der schon am 5. März startet. Die ersten Informationen und Trailer zur Neuinterpretation von Frankensteins Braut vergleicht Marco mit Bonnie und Clyde, benennt aber auch moderne Versionen der Figuren wie aus Creature Commando oder Poor Things, die gezeigt haben, wie gut eine Umsetzung sein kann. Er gibt aber auch zu, dass er voreingenommen sei, weil er die 2. Kameraassistenz, Conny Klapper, persönlich kennt.

Auch Steven Spielberg kehrt 2026 zurück und befindet sich mit Disclosure Day auf Platz 8 von Marcos Liste. Schon der erste Trailer erinnert ihn an die „besten Zeiten“ von M. Night Shyamalan. Am 11. Juni 2026 startet der Sci-Fi-Film in den Kinos, der andeutet, dass man eine andere Perspektive auf eine Alien-Invasion bekommt.

Eine ganz andere Sorte von Film erwartet die Zuschauer auf dem 7. Platz von Marco: The Sheep Detectives (oder zu Deutsch: Glennkill – Ein Schafskrimi). Der Krimi-Film basiert auf einem deutschen Bestseller und ist im Kern eine klassische Detektiv-Geschichte – nur sind in dem Fall die Schafe die Ermittler. Ab dem 7. Mai könnt ihr den Film schauen, der nicht nur mit vielen Stars aufwartet, sondern mit Craig Mazin auch einen Drehbuchautor hat, der vorher an Chernobyl und The Last of Us mitgearbeitet hat.

Zeitreise-Action, eine mächtige Cousine und Tom Cruise

Im Vergleich zu Schafs-Detektiven ist Good Luck, Have Fun, Don’t Die auf Platz 6 wohl ein großes Kontrastprogramm. Regisseur Gore Verbinski kehrt 9 Jahre nach A Cure for Wellness zurück und zeigt Sam Rockwell als Obdachlosen, der die Menschheit vor der Zukunft warnen will.

Deutlich mehr Vorfreude als auf Doomsday hat Marco wohl auf seinen Platz 5: Supergirl. Passend zu James Gunns Guardians of the Galaxy scheint auch Regisseur Craig Gillespie im Superheldenfilm auf eine lockere Stimmung und einen starken Soundtrack zu setzen. Am 25. Juni kann man sich in Deutschland davon überzeugen.

Auch wenn über seinen Platz 4: Digger noch wenig bekannt ist, weckt der Film bei Marco schon Vorfreude. Der Regisseur Alejandro Iñárritu ist vor allem für Birdman und The Revenant bekannt, und schon das Zitat „Komödie katastrophalen Ausmaßes“ und die Hauptbesetzung in Form von Tom Cruise versprechen großes Potenzial. Auch wenn hier noch unklar ist, wann der Film erscheint.

Sagen im Weltraum und der Mythologie

Die größte Konkurrenz von Doomsday befindet sich auf Marcos Platz 3. Mit Dune – Part Three startet am 17. Dezember, zeitgleich mit Doomsday, der nächste Teil vom Sci-Fi-Epos. Allein die vorherigen Filme reichen, auch ohne bisherigen Trailer, um Vorfreude auf die nächste Saga des Wüstenplaneten zu wecken.

Noch spektakulärer könnte es wohl in Die Odyssee von Christopher Nolan zugehen. Platz 2 von Marcos Liste hat nicht nur eine Menge Filmstars an Bord. Der Film wurde komplett auf IMAX gedreht als „erster abendfüllender Spielfilm der Filmgeschichte“. Die Umsetzung einer der ältesten Sagen der Welt könnt ihr euch am 15. Juli im Kino anschauen.

Auf Platz 1 von Marcos Liste befindet sich Project Hail Mary (zu Deutsch: Der Astronaut). Im Sci-Fi-Film, der auf einem Roman von Andy Weir (Der Marsianer) basiert, muss Ryan Gosling die Welt retten. Wie bei Der Marsianer handelt es sich bei der Vorlage um Hard-Sci-Fi , doch bereits im Trailer verspricht der Soundtrack für Marco eine gute Richtung:

Aber vielleicht treiben mich auch Oasis mit ihrer ‚Champagne Supernova‘ an. Genau der euphorische, hoffnungsvolle Unterton, den die gefeierte Vorlage – den dieses Jahr als Ganzes – ganz gut gebrauchen können.

Doch wie seht ihr das? Worauf freut ihr euch dieses Jahr im Kino am meisten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Falls ihr noch einiges aus 2025 nachholen wollt, könnt ihr euch die Liste von Marco vom letzten Jahr anschauen: Film-Experte sagt: Diese 10 Filme müsst ihr euch 2025 anschauen