Eine der größten Gefahren für die X-Men in Marvel ist kein mächtiges Superwesen, sondern ein ängstlicher Wissenschaftler

Im Marvel-Universum gibt es viele Gefahren und Schurken, und auch die Mutanten der X-Men müssen sich fiesen Widersachern stellen. Das liegt auch daran, dass viele Mutanten-Feinde aus Überzeugung kämpfen. Das zeigt auch eine der schrecklichsten Waffen, die die Menschen je gebaut haben.

Um welche Waffe geht es? Dr. Bolivar Trask ist ein Wissenschaftler, in dem über die Jahre eine Angst vor Menschen und Wesen mit Superkräften gewachsen ist. Er ist der festen Überzeugung, dass die Mutanten das Ende der normalen Menschen sein werden, wenn man sich nicht wehrt. Trask glaubt, dass es irgendwann mehr Mutanten als Menschen geben wird.

Um dem entgegenzuwirken, entwickelt er die Sentinels. Das sind große Roboter, die nur eine einzige Aufgabe haben: Mutanten jagen und töten. Hierbei ist es auch egal, ob es friedliche Mutanten sind, oder ob die Mutanten überhaupt wissen, dass sie welche sind. Zwar erschuf Trask nur die einfachen Versionen der Sentinels, doch sein Start ebnete den Weg für eine riesige Bedrohung.

Auch die Sentinels entwickeln sich stetig weiter

Was gibt es für Varianten? Die ersten Sentinels waren große Roboter, die 1963 in Uncanny X-Men Nr. 14 eingeführt wurden. Je nach Story haben sie verschiedene Waffen, um Mutanten zu fangen oder sie zu erledigen. Zwar können Mutanten wie Wolverine oder Cyclopse einen Sentinel recht leicht besiegen, doch meistens tauchen diese in Scharen auf.

Um eine stetige Armee zu gewährleisten, wurde auch der Master Mold entwickelt. Das ist ein gigantischer Roboter, der nur eine Ausgabe später vorgestellt wurde. Seine Aufgabe ist es, die Armee dauerhaft zu replizieren.

Uncanny X-Men Nr. 98 Cover (Quelle: Marvel.com)

2019 wurde in der House of X -Storyline auch eine weitere Basis entwickelt. Die Mother Mold ist eine Weltraumstation, die dafür sorgen soll, dass Master Molds gebaut werden und man damit stetig mehrere Armeen bauen kann. Laut X-Force (Vol. 3) Nr. 3 sorgten die Erfindungen von Trask dafür, dass über 16 Millionen Mutanten getötet wurden (via Marvel Database).

Im Verlauf der Geschichten der X-Men kamen dann noch weitere Versionen der Sentinels dazu und vor allem die Selbstdenkenden wurden zur Gefahr, da sie oftmals den Hass ihrer Erbauer entwickelt haben. Eine der gefährlichsten Varianten ist wohl Nimrod. Ein selbst-denkender Roboter aus der Zukunft hat nicht nur ein unendliches Arsenal an Waffen, er kann sich an jede Situation adaptieren und auch durch die Zeit reisen.

Der Schurke Bastion entwickelte die Nano-Sentinels, die als eine Art Krankheit fungieren, die Mutanten befällt und letztendlich auch tötet. Doch das ist nicht die einzige Art, Nano-Technik gegen Mutanten zu nutzen.

Man braucht nicht mal Roboter

Auch Menschen können Sentinels sein. 1997 erblickten zum ersten Mal die Prime Sentinels das Licht der Welt. Der Schurke Bastion entwickelte die Zero Tolerance -Operation. Er infizierte Menschen mit Nanotechnologie, die sich dann, wie Schläfer-Agenten, in Cyborgs verwandelten, um alle Mutanten zu vernichten.

Eine ähnliche Geschichte könnt ihr auch in der Zeichentrickserie X-Men ´97 sehen. Zwar schaffen es die X-Men immer wieder, die großen Widersacher wie Bastion oder Nimrod zu besiegen, doch wirklich aufhalten können sie diese nie.