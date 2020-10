WoW: Blizzard hat mal eben die nächste Erweiterung bestätigt

Gibt es noch eine WoW-Erweiterung nach Shadowlands? Ganz offensichtlich. Das hat der Game Director mal eben bestätigt.

Bei jeder Erweiterung von World of Warcraft stellen sich die Spieler die Frage, ob das Ende langsam erreicht ist. Immerhin ist Shadowlands bereits die achte Erweiterung. Doch für ein Spiel, das bereits seit knapp 12 Jahren totgesagt wird, hält sich WoW auch weiterhin wacker. Ob Shadowlands diesmal wirklich die letzte Erweiterung sein wird?



Nein, wird es nicht. Das hat der Game Director jetzt bestätigt.

Was wurde gesagt? Eigentlich ging es in der Stellungnahme von Ion Hazzikostas, dem Game Director von WoW, um die Pakt-Fähigkeiten. Diese werden in Shadowlands auch außerhalb der Schattenlande einsetzbar sein. Kurzzeitig waren diese Fähigkeiten in der Beta auf die Schattenlande begrenzt, das soll jedoch wieder geändert werden. Dazu sagte Hazzikostas:

Pakte sind ein Kernstück von Shadowlands, aber wenn die nächste Erweiterung erscheint (Ja, es wird eine geben), wissen wir, dass wir sicherstellen müssen, dass zurückkehrende Spieler nicht den ganzen Weg zurückgehen und den Pakt-Fortschritt abschließen müssen, damit sie sich kompetitiv fühlen.

Dieser kleine, in Klammern gesetzte Nebensatz „Ja, es wird eine geben“ bestätigt die Hoffnung vieler Fans. Nach Shadowlands ist noch nicht Schluss mit der World of Warcraft.

Ion Hazzikostas, der Game Director von World of Warcraft.

Was bedeutet das? Im Klartext heißt das nur, dass wir uns auch auf eine neunte WoW-Erweiterung freuen können. Wann diese ins Haus steht, ist noch ungewiss. Sollte Blizzard den Rhythmus beibehalten, dürfte das aber wohl so gegen Ende 2022 der Fall sein – doch das ist bisher reine Spekulation.

Worum geht es in der nächsten Erweiterung? Das ist noch vollkommen ungewiss. Blizzard hat zwar in mehreren Interviews angekündigt, dass man mehr des WoW-Kosmos erforschen will, der mit den Chronicles-Büchern geschaffen wurde, doch genaue Pläne kennt noch niemand außer Blizzard selbst. Es wäre gut möglich, dass die anderen kosmischen Reiche – wie etwa der Ursprung der Leere oder des Lichts – als nächstes auf dem Reiseplan stehen.

Die kosmischen Mächte von World of Warcraft – jede eine mögliche Erweiterung.

Bei Blizzard ist es schon lange so, dass die Entwickler ungefähr zwei Erweiterungen in die Zukunft planen. Dass im Hintergrund bereits die grobe Konzeptionierung der neunten Erweiterung geplant wird, ist also naheliegend. Für WoW-Fans ist das sicher eine schöne Nachricht – zumindest in den nächsten Jahren wird der Stecker nicht gezogen.

Wenn Blizzard jetzt noch den Wunsch nach einem Arthas-Film von Henry Cavill erfüllt, ist ja alles im Lot …

Seid ihr beruhigt, dass das Jenseits von WoW noch nicht die letzte Erweiterung ist? Oder hättet ihr es gut gefunden, wenn so langsam ein Ende erreicht wird?