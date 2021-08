Geht es schon bald in WoW: Shadowlands weiter? Ein erster Hinweis auf Patch 9.1.5 ist in den Spieldaten aufgetaucht und schürt die Hoffnung der Spieler.

In World of Warcraft haben sich die Spieler zwangsweise darauf eingestellt, dass nun eine große Content-Dürre auf sie zukommt. Doch die könnte kürzer ausfallen, als bisher befürchtet. Ein erster Eintrag in den Spieldateien schürt die Hoffnungen, dass es schon früher als geplant ein wenig Nachschub geben könnte.

Das ist der aktuelle Zustand: In World of Warcraft: Shadowlands ist erst einmal die Luft raus. Das letzte Kapitel der aktuellen Kampagne wurde freigeschaltet und jetzt beginnt die Content-Dürre, in der Spieler vor allem den Raid Sanktum der Herrschaft, „Mythisch+“-Dungeons und PvP absolvieren. Neue Story-Inhalte sind nicht mehr zu erwarten.

Aufgrund der langen Wartezeit, die es schon zwischen Patch 9.0 und Patch 9.1 gab, gehen die meisten Spieler davon aus, dass es auch jetzt 6 Monate oder länger bis zum nächsten Update dauern wird.

Was wurde nun entdeckt? Wie wowhead berichtet, wurden in den Spieldateien erste Hinweise auf Patch 9.1.5 entdeckt und zwar im Code der Interface-Addons. Dort findet sich nun ein Vermerk, dass bestimmte Zeilen Code mit Patch 9.1.5 veraltet sind und nicht mehr benötigt werden und daher „mit der nächsten Erweiterung entfernt werden“.

Die erste Nennung von Patch 9.1.5 im Code. Bildquelle: wowhead

Auch wenn das noch keine Bestätigung für einen Release-Termin von Patch 9.1.5 ist, stellt dies den ersten Hinweis auf den nächsten Patch dar, den es überhaupt gibt. Daher gehen viele davon aus, dass der PTR für Patch 9.1.5 schon in den nächsten Wochen starten könnte. Dann würde die Wartezeit doch ein wenig geringer ausfallen als zuerst von allen befürchtet.

Was könnte in Patch 9.1.5 stecken? Patch 9.1.5 wird traditionell ein eher kleinerer Patch sein, der vor allem Verbesserungen und „Schnickschnack“ mit sich bringt. Hier könnte Blizzard alte Systeme wiederbeleben und ein paar Neuerungen bringen, die aber klein ausfallen. Beispiele wären:

Einige neue Weltquests

Neue kosmetische Belohnungen

Wiederbelebung der Kampfgilde mit Shadowlands

Ein paar kleine Nebenquestreihen

Verbesserungen an Mythisch+

Sind eure Hoffnungen auf den nächsten Patch wieder entfacht? Oder wartet ihr sowieso auf den nächsten großen Patch 9.2 und das „Zwischenupdate“ ist euch herzlich egal?