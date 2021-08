WoW: Finales Story-Kapitel zeigt neue Sequenz mit Anduin

Anduin: Zu der Zeit werde ich verloren sein. Und du ebenso. Ich hoffe nur, dass meine Freunde sich an mich erinnern, wie ich war … Nicht daran, was du aus mir gemacht hast.

Sylvanas: Ja, junger Löwe. Aber am Ende werden all die Opfer, die wir erbracht haben, es wert gewesen sein. Sobald der Kreislauf von Leben und Tod vernichtet und neu geschaffen wurde, werden wir–

Anduin: Du meinst, er wird mich dazu zwingen, ihn zu verteidigen. Jedes Mal, wenn er meinen Willen beherrscht, fühle ich, wie ich mir selbst immer weiter entgleite. Ist es das, was du gefühlt hast, als Arthas dich wiedererweckt hat, Sylvanas? Hohl. Leer. Alles, was du einst warst … verschlungen von der Dunkelheit.

Was ist in der Sequenz zu sehen? Beim Analysieren des Kompasses finden Jaina und Bolvar darin eine Erinnerung von Anduin, die daraufhin abgespielt wird. Es handelt sich um ein Gespräch zwischen Anduin und Sylvanas. Die beiden sprechen über den anstehenden Angriff der Helden, die Torghast im Sanktum der Herrschaft erklimmen und darüber, wie Anduin sich langsam durch den Einfluss des Kerkermeisters verändert. Dabei sympathisiert er mit Sylvanas und versteht, wie sie sich unter dem Einfluss des Lichkönigs fühlen musste.

In World of Warcraft ist eine neue Woche angebrochen und damit ist nun auch das finale Kapitel der Pakt-Kampagne aus Patch 9.1 zugänglich für alle, die Ruhm-Stufe 58 erreicht haben. Darin gibt es ein paar interessante Augenblicke, unter anderem eine Sequenz mit Anduin.

Eine neue Zwischensequenz in World of Warcraft zeigt den Prinzen Anduin in einer wichtigen Erinnerung. Wir verraten, was dort geschieht.

