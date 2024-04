Jedoch war er während des Gesprächs recht nervös, was dazu führte, dass das Treffen mit George Lucas so unangenehm war, dass Hunnam schnell merkte, dass er die Rolle nicht mehr bekommen würde:

Mehr zu Star Wars könnt ihr hier bei unseren Kollegen von Filmstarts nachlesen: Die komplette „Star Wars“-Timeline: Alle Filme, Serien etc. in der richtigen Reihenfolge (mit „The Acolyte“)

Weiter meinte er, dass sich zu dem Zeitpunkt nicht mehr viele Kandidaten im Rennen um die Rolle befanden: „Ich glaube, es waren vielleicht zwei oder drei Schauspieler, die sie in Betracht zogen. Ich erinnere mich nicht mehr an viel davon.“

„Ich kam an den Punkt, an dem ich George Lucas traf, weißt du? […] Ich glaube nicht, dass er sich mit vielen Schauspielern trifft“, erzählte der Schauspieler.

Charlie Hunnam (Rebel Moon, Sons of Anarchy) offenbarte in einem exklusiven Interview mit Entertainment Tonight im Dezember 2023, dass er beinahe die Rolle von Anakin Skywalker bekommen hatte – doch ein unangenehmes Treffen ruinierte seiner Meinung nach die Chance auf den Star-Wars-Bösewicht.

Charlie Hunnam erzählte in einem Interview, dass er in die engere Auswahl für die Rolle von Anakin Skywalker in Star Wars kam und weshalb es am Ende seiner Meinung nach scheiterte.

