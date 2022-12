Tausende feiern einen Clip, der für sie beweist, dass CoD Warzone 2 besser ist als ihre Vorgängerin

Call of Duty: Warzone 2 ist seit einigen Wochen auf dem Markt und Spieler diskutieren weiterhin, ob das neue Battle Royale besser als ihre Vorgängerin ist. Ein Clip der alten Warzone sorgt nun auf Reddit für viel Zuspruch und soll zeigen, warum Warzone 2 besser ist.

Call of Duty hat sich in den letzten Jahren zu einem Service-Franchise entwickelt. Man setzt auf ein Season-System, bringt regelmäßig neue, kostenlose Inhalte und hat mit Call of Duty: Warzone eine starke Free2Play-Marke etabliert.

Die erste Warzone wurde dabei knapp 2,5 Jahre mit neuen Inhalten versorgt. Sie profitierte sogar vom Content der Premium-CoDs, die jedes Jahr auf dem Markt landeten.

Doch man zog einen Schlussstrich. Die alte Warzone war zu kaputt, man plante einfach nicht mit einem so langen Support. Warzone: Caldera läuft zwar weiter, aber eher in einem Wartungsmodus.

Warzone 2 soll nun alles besser machen – doch schafft sie das auch? Seit dem Release wird darüber diskutiert und ganz besonders das Movement steht dabei im Fokus. Ein Clip auf Reddit beweist jetzt für viele Spieler, dass Warzone 2 die Nase vorn hat.

Seid ihr selbst in Warzone 2 unterwegs oder plant es noch, schaut euch unser kurzes Video an:

CoD Warzone 2: Langsameres Movement macht den Unterschied

Was ist das für ein Clip? Das Video zeigt knapp 30 Sekunden Gameplay aus Warzone 1. Zu sehen ist eine sehr chaotische Gameplay-Szene und der gezeigte Spieler erledigt viele Gegner mit seinem aufgekratzten Movement:

Der Threadersteller nennt als Thema „Der Grund, warum Warzone 2 besser ist als Warzone 1“. Nach weniger als 24 Stunden sammelte das Thema 4.200 Upvotes bei einer Quote von 83 % positiven Votes. In über 1.500 Kommentaren diskutieren Spieler, ob der Clip zum Beweis taugt.

Typ auf Twitter zeigt krasses Gameplay von Modern Warfare 2 – „Wegen Leuten wie dir macht CoD keinen Spaß mehr“

Was sagen die Spieler dazu? Im ersten Teil der Diskussion unterhalten sich die Spieler darüber, ab wann es solche Movement-Aktionen in Warzone 1 gab. Einige sehen die Integration von CoD Vanguard als Startpunkt (2021), andere sehen bereits Black Ops Cold War als Schuldigen (2020).

Einig sind sich jedoch viele Kommentatoren, dass Warzone keine Battle Royale ist, in dem es ein solche Movement geben sollte.

Spannend ist etwa die Aussage von User „kwaaaaaaaaa“. Der sagt: „Ich denke, dass der Gedanke ‚Movement is King‘ in einem so großangelegten Battle Royale andere wichtige taktische Aspekte unterdrückt – Rotations-Planung und die große Map. Es bringt alle dazu, nur um Kills zu spielen“.

Seiner Meinung nach sollten Taktik und Vorgehen wichtiger sein als Movement – sonst wäre ein Battle Royale von CoD nichts weiter als eine große Multiplayer-Map.

Dagegen argumentiert User „__Dave_“, der findet, dass Warzone 1 die Komponenten Taktik und Movement gut verbunden hat. Wenn man Stärken im Nahkampf hat, wie der Spieler oben im Clip, dann plant man auch seine Rotation entsprechend.

Andersherum können Spieler mit schwächeren Movement auch höhere Kampfdistanzen einplanen.

Wie steht ihr zu dem Thema? Welche Schwächen hatte die erste Warzone, welche Stärken hättet ihr vielleicht gern in Warzone 2 gesehen? Lasst uns einen Kommentar zum Thema da.

