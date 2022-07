4 Dinge, mit denen euch CoD Warzone wieder ins Spiel locken will – Alle Infos zum Update in Mid-Season 4

Seit dem 22. Juni 2022 läuft Season 4 in Call of Duty Warzone. Das Mid Season-Update rückt immer näher und bringt den Spielern neue Inhalte. Mein-MMO liefert eine Übersicht, was wir bereits wissen.

Season 4 erreicht langsam die Halbzeit. Bis zum Mid-Season-Update in CoD Warzone wird es nicht mehr lange dauern. Wahrscheinlich wird bald die Roadmap der Mid-Season 4 veröffentlicht.

Einige Neuerungen kennen wir bereits und möchten sie mit euch teilen. Auch zu CoD Modern Warfare 2 haben wir alle Infos gesammelt, die wir bereits kennen.

Was wissen wir bereits über das Mid-Season 4-Update? Bereits in der Roadmap vom 16. Juni 2022 gab es auf der offiziellen Webseite Infos zum Mid-Season Update von CoD Warzone.

Hier ein Überblick über die Inhalte, die wir erwarten können:

Vargo-S Assault Rifle

Armored SUV Fahrzeug

Titanium Trials

Einige Teaser, die stark nach Zombies klingen, diese aber noch nicht offiziell bestätigten

Hier seht ihr den Trailer zu Season 4 Map Fortune´s Keep:

CoD Warzone: Mid-Season 4 – Welche Änderungen bereits kamen

Bereits vor dem Mid-Season-Start erlebten die Spieler Änderungen in CoD-Warzone. So kam am 14. Juli zum Beispiel bereits der Push Dagger: Das ist eine kleine Faustklinge, die ihr in CoD Vanguard und CoD Warzone freispielen könnt.

Auch einen Fix der Map Fortune’s Keep gab es bereits im Juli. In einem Update erhöhte Raven Software die Anzahl der Buy Stations in Fortune’s Keep von 10 auf 13 (via Twitter). Das wurde von den Fans bereits seit längerer Zeit gewünscht.

CoD Warzone: Mid-Season 4 – Infos zu den neuen Inhalten

Das sind die 4 Inhalte, mit denen euch in CoD Warzone wieder ins Spiel locken will: Aktuell sind 4 Änderungen geplant:

eine neue Waffe

ein neues Fahrzeug

und 2 neue Spiel-Modi

Welche neue Waffe wird es geben? Ein Sturmgewehr mit dem Namen Vargo-Aussault Rifle wird neu ins Waffenarsenal kommen. Es soll sich durch eine große Vielseitigkeit und hoher Feierrate auszeichnen.

Hier könnt ihr nachlesen, welche Waffen in der Meta von Season 4 am besten sind.

Wie sieht das neue Fahrzeug aus? Der Armoured SUV (also gepanzerte SUV) ist ein Fahrzeug, das mit mehreren Platten ausgestattet ist und über ein Geschütz auf dem Dach verfügt. Zusätzlich kann das Fahrzeug für einen gewissen Zeitraum mit einem Nitro-Boost beschleunigt werden.

So könnt ihr demnächst durch CoD Warzone brettern

Was steckt hinter den beiden neuen Spielmodi? Titanium Trials wird eine überarbeitete Version der bekannten Iron Trials (übersetzt: eiserne Prüfungen). Hier findet ihr Regeln und Tipps für den Modus Iron Trials.

Mit einem Inhalt blieben die Entwickler bisher geheimnisvoll. Zu einem Punkt des Midseason Updates schrieben sie nur „Mehr in Aussicht“ und weiter: „Es gibt seltsame Gerüchte über eine Untotenflut und den ultimativen Test für Operator, der online geht …“. (via callofduty.com). Vermutlich wird es sich dabei um Zombie-Content handeln.

Wann kommt das Update? Bisher ist noch kein genaues Datum bekannt. Erfahrungsgemäß sollte das Update aber nicht mehr allzu lang auf sich warten lassen.

Neben dem Remake der beliebten Iron Trials ist vor allem interessant, wie der geheimnisvoll angekündigte Inhalt aussehen wird.

Mein-MMO wird euch über neue Infos zum Mid-Season 4-Update auf dem Laufenden halten und über die Größe und alle weiteren Inhalte informieren.

Was erhofft ihr euch vom Mid-Season 4-Update in CoD Warzone? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Wenn ihr mehr über die CoD Warzone Inhalte aus Season 4 wissen wollt, findet ihr hier einen großen Überblick zur Roadmap von Season 4 in CoD Warzone.