CoD Warzone bringt neue Inhalte, doch einige Spieler sind überfordert: „Ich habe keine Zeit, diese Waffen aufzuleveln“

Season 4 in Call of Duty: Warzone bescherte den Spielern neue Inhalte, darunter auch zahlreiche Waffen. Nun äußerte sich die Community jedoch frustriert, wie sich die Meta bei den Waffen geändert hat. Die Spieler ärgert es zudem, dass sie jetzt mehr Zeit aufwenden müssen, um die Waffen zu leveln.

Was änderte sich in der 4. Season von CoD Warzone? Aktuell läuft Season 4 in CoD Warzone. Sie brachte den Spielern neue Inhalte, wie Maps, POIs und Easter Eggs. Eigentlich ein Grund zur Freude. Jedoch äußerte sich die Community frustriert über eine Folge des neuen Contents: der Veränderung der Waffen-Meta im Spiel.

Wo liegt das Problem? Durch die neuen Inhalte veränderte sich die Meta der Waffen.

Hier könnt ihr nachlesen, welche Änderungen der Meta es in Season 4 gab und welche Waffen mit Setups in der Season 4 von CoD Warzone die besten sind

Hier seht ihr einen Map-Trailer zur Season 4 von CoD Warzone:

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Wie lautet die Kritik der Spieler? Reddit-User danielhollenbeck13 veröffentlichte einen Beitrag mit dem Titel: „Veränderte Meta aufgrund neuer Waffen machen das Spiel für Gelegenheitsspieler unglaublich schwierig, unabhängig von der Spielstärke“.

Seine Kritik lautete:

Ich habe einen Job, bei dem ich in den Sommer- und Wintermonaten wahnsinnig viel zu tun habe. Aus diesem Grund kann ich in diesen Monaten nicht so oft spielen, was bedeutet, ich habe keine Zeit, diese Waffen aufzuleveln. Ich habe heute zum ersten Mal seit April wieder gespielt und der Beginn des Spiels ist der Hammer. Ich habe sogar schon 6 Kills, bevor der Loadout eintrifft. Aber in der Sekunde, in der das Loadout fällt, bin ich wahnsinnig unterlegen.

Ich verstehe, dass dies normal ist, und meine Beschwerde nichts bringt. Es ist nur wirklich ärgerlich, dass ich an meinem ersten Tag zurück in 3 Monaten ständig Spiele gewinnen würde, wenn nicht alle meine besten Waffen seit meinem letzten Spiel in den Boden gestampft worden wären.

danielhollenbeck13 via reddit