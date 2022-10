Microsoft verrät, wie viel Geld sie mit dem Xbox Game Pass einnehmen – Wie viel mehr verdient Sony mit PS Plus?

Microsoft hat in einem Bericht verraten, wie viel Geld sie mit dem Xbox Game Pass verdienen. Mit PS Plus von Sony kann der Game Pass aber angeblich (noch) nicht mithalten.

Mit dem GamePass hat Microsoft ein umfangreiches Gaming-Abo im Angebot: Ihr zahlt rund 10 Euro und könnt dafür so viele Spiele aus einem bestimmten Katalog spielen, wie ihr wollt. Teils auch aktuelle Vollpreistitel ohne Aufpreis.

Ein Bericht über Microsoft hat nun verraten, wie viel Geld sie mit dem Xbox Game Pass verdienen.

Microsoft verdient fast 3 Milliarden mit dem Game Pass

Was ist das für ein Bericht? Mircosoft hatte Anfang 2022 erklärt, dass man Activision Blizzard kaufen wolle. Hier müssen aber etliche Behörden auf der ganzen Welt zustimmen, damit dieser Deal auch wirklich abgeschlossen werden kann.

Mehrere Aufsichtsbehörden wie der brasilianische Verwaltungsrat für wirtschaftliche Verteidigung (CADE) haben die Fusion bereits genehmigt. Der CADE veröffentlichte außerdem ein öffentliches Dokument, in dem die Überlegungen zur Genehmigung stehen und eine Menge Daten über Xbox, PlayStation, Nintendo und andere enthalten sind (via tweaktown.com).

Wie viel verdient Microsoft mit dem Game Pass? Laut dem Bericht verdiente die Firma hinter der Xbox mit dem Abo-Dienst 2,9 Milliarden Euro im Fiskaljahr 2021 (Juli 2021 – Juni 2022).

Das sind aber nur die Zahlen von der Xbox, die Zahlen beinhalten nicht den PC Game Pass. Es ist auch unklar, inwiefern sich die Einnahmen aus Game Pass Ultimate in diese Zahl einfügen.

Wie viel Geld ist das im Vergleich? Im Vergleich zu den Einnahmen auf der Xbox allgemein oder den Gesamteinnahmen der gesamten Firma, wirken diese 2,9 Milliarden jedoch sehr wenig (via forbes.com):

Mit der Xbox soll Microsoft rund 16,3 Milliarden US-Dollar verdient haben. Die Einnahmen des Abo-Dienstes sind hier ein Anteil von 18 %.

Im Bereich Spiele und Dienste liegen die Einnahmen bei 12,6 Milliarden US-Dollar, hier macht der Game Pass 23 % aus.

Die Gesamteinnahmen von Microsoft liegen bei 184,9 Milliarden US-Dollar – da fällt der GamePass mit einem Anteil von nur 1,5 % nahezu mickrig aus.

Game Pass vs. PS Plus – Die beiden großen Abo-Modelle für Konsole und PC im Vergleich

PS Plus ist immer noch der größte Abo-Dienst auf den Konsolen

Wie viel Geld verdient Sony mit PS Plus? Von Sony gibt es kein offizielles Statement, wie viel Geld man mit PS Plus verdient. Schätzungen zufolge soll Sony mit PS Plus vergangenes Jahr mehr als 4,2 Milliarden US-Dollar eingenommen haben (via forbes.com).

Wie viel ist das im Vergleich zum Game Pass? Das wären deutlich höhere Einnahmen als der Game Pass von Microsoft. Diese Zahlen sind aber vermutlich wenig überraschend, da Sony mittlerweile mehr als 100 Millionen Abonnenten auf der PS4 und PS5 haben soll – Microsoft soll laut eigenen Angaben nur rund 25 Millionen Personen haben, die regelmäßig zahlen.

PS Plus soll zwar zu Beginn des Jahres hunderttausende Abonnenten aus PS Plus verloren haben, das soll aber laut Sony kein großes Problem gewesen sein. Wenige Monate später, im Juni 2022, hatte Sony dann sein neues PS-Plus-Modell vorgestellt und hier dürften viele Personen zurückgekehrt sein.

Was euch genau mit PS Plus in Zukunft erwartet, könnt ihr bei uns auf MeinMMO nachlesen. Alles Weitere, was ihr zum Konkurrenz-Modell vom Game Pass wissen müsst, könnt ihr hier nachlesen:

