Das Split Pad Compact könnte mein neuer Lieblingscontroller für die Switch werden

Falls ihr eine Nintendo Switch habt und wie ich mit den mitgelieferten Joy-Cons nicht so wirklich zufrieden seid, gibt es mittlerweile zum Glück eine Menge guter und günstiger Alternativen. Der bisherige Lieblingscontroller von MeinMMO-Redakteur Maximilian Dettenthaler hat nun mit dem Split Pad Compact einen Nachfolger bekommen. In diesem Review erfahrt ihr, ob sich das Gerät für euch lohnt.

Ich bin einerseits ein großer Fan von innovativen Gamepads und zocke andererseits sehr viel mit meiner Switch im Handheld-Modus. Da ich die Standard-Joy-Cons von Nintendo aber mit der Dauer wirklich unbequem finde, musste deshalb unbedingt ein anderer Controller her.

Deshalb bin ich schon vor längerem auf die Firma Hori gestoßen, die unter anderem auch von Nintendo lizenzierte Gamepads für die Switch herstellt. Deren Split Pad Pro wurde bereits nach kürzester Zeit mein absoluter Lieblingscontroller für die Nintendo Switch.

Mit dem Split Pad Compact hat dieser jetzt seit dem 14. Oktober offiziell einen Nachfolger, von dem der Hersteller auf der Homepage eine Pro-Controller-ähnliche Erfahrung im Handheld-Modus verspricht (via Hori).

Um zu überprüfen, ob dem wirklich so ist, musste ich mir also natürlich sofort ein Exemplar zulegen, welches ich für euch nach folgenden Kriterien auf Herz und Nieren getestet habe:

Das ist das Split Pad Compact

Technische Details:

Produktname Split Pad Compact for Nintendo Switch Hersteller Hori Modell Nummer NSW-373 Tasten 24 Analog Joysticks 2 Design Apricot Rot, Hellgrau-Gelb Kompatibel mit Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED Abmessungen 6,3 cm (Länge) x 10,4 cm (Höhe) x 4,2 cm (Breite) Gewicht linker und rechter Controller jeweils ca. 70 g Preis 54,99 Euro (UVP)

Optik und Größe

Das Split Pad Compact kommt mit einer UVP von 54,99 € und in zwei Designs – Apricot Rot und Hellgrau-Gelb, wobei ich letzteres ausprobiert habe. In Zukunft soll es auch weitere Designs geben. So könnt ihr etwa bereits einen Controller mit Gengar-Design auf Amazon vorbestellen. Laut Amazon soll die Version am 4. November 2022 erscheinen.

Das Split Pad Compact von Hori.

Rein optisch fällt mir direkt ins Auge, dass das Split Pad Compact im Vergleich zum großen Bruder, dem Split Pad Pro noch mal ein gutes Stück weit abgespeckt hat und kleiner ist.

Da ich zuvor über eine längere Zeit mit dem Vorgänger gespielt habe, ist mir persönlich das Split Pad Compact bisher aber leider fast ein bisschen zu klein. Dies kann allerdings auch reine Gewöhnungssache sein.

Glücklicherweise sind die Griffe des Controllers aber trotzdem noch immer größer als die der Standard Joy-Cons, was ich sehr begrüße. Denn gerade nach längeren Sessions taten mir meine Hände bei den normalen Switch-Controllern aufgrund der verkrampften und unbequemen Haltung gelegentlich weh.

Das Gamepad ist trotzdem definitiv nicht nur für Kinder-, sondern gleichermaßen auch für Erwachsenenhände geeignet.

Größenvergleich – Standard Joy-Cons (oben), Split Pad Compact (mittig), Split Pad Pro (unten)

Verarbeitung und Ergonomie

Neben der Optik gefällt mir auch sehr gut, wie hochwertig sich das Gerät – gerade für den Preis – anfühlt. Es ist stabil und gut verarbeitet, wie man es auch bereits von anderen Hori-Controllern kennt.

Durch die vielen abgerundeten Kanten wirkt das neue Split Pad direkt ergonomischer auf mich. Dies ist gegenüber den Joy-Cons von Nintendo eine immense Verbesserung, da diese komplett gerade und somit überhaupt nicht ergonomisch sind.

Auf dem Bild ist zu erkennen, wie abgerundet und ergonomisch das Gamepad im Vergleich zu einem Standard Joy-Con ist.

Während die Oberseite des Split Pad Compact glatt ist, ist die Unterseite hingegen für einen besseren Grip etwas rauer. Deshalb liegen die Griffe sehr gut in der Hand und fühlen sich wirklich sehr bequem und kompakt an. Dem Namen wird der Controller also schon mal gerecht.

Das Split Pad Compact liegt gut in der Hand. Auch die hinteren Trigger-Tasten lassen sich gut erreichen.

Funktionalität

Im Gegensatz zu den ab Werk mitgelieferten Joy-Cons verfügt das Split Pad Compact auf der linken Griffseite über ein echtes D-Pad, das sich großartig anfühlt.

Die normalen Joy-Cons sind offensichtlich multifunktional und dazu gedacht, neben dem Handheldmodus auch am mitgelieferten Controllereinsatz befestigt zu werden, um einen „echten Controller“ zu bilden. Außerdem kann man mit ihnen im Tisch-Modus spielen. Hierbei steht die Switch auf einer Oberfläche, während die Joy-Cons entkoppelt sind und von einem oder mehreren Spielern in der Hand gehalten werden können.

Da das Split Pad Compact allerdings nicht wie die Standard-Joy-Cons über einen eigenen Akku verfügt, erfolgt die Stromversorgung somit direkt über die Konsole selbst. Dennoch empfinde ich den Energieverbrauch meiner Switch dadurch als nicht merklich höher.

Dies bedeutet allerdings auch, dass das Split Pad Compact ein reiner Handheldmodus-Controller ist, mit dem ihr nicht im Docking- oder im Tabletop-Modus spielen könnt. Für mich persönlich ist das kein Problem, da ich für das Spielen am TV ohnehin einen Switch Pro Controller habe und nicht mit den Joy-Cons spiele.

Die Buttons sind nicht wie beim Vorgänger größtenteils aus Gummi, sondern allesamt aus Plastik. Und gerade bei diesen hebt sich das Split Pad Compact für mich persönlich erstmals besonders hervor.

Die Tasten haben eine gute Höhe und einen tollen Widerstand.

Denn ich habe mit noch keinem einzigen Joy-Con-Ersatz für die Switch gespielt, bei dem sich die Buttons so derartig gut angefühlt haben. Von den wichtigen Knöpfen auf dem rechten Griff über die Screenshot- und Homebuttons zu – sogar – den kleinen Plus- und Minus-Tasten – wirklich jede einzelne Taste hat einen perfekten Widerstand und eine optimale Höhe. Um ehrlich zu sein, finde ich sie sogar nochmal ein gutes Stück weit angenehmer, als bei meinem bisherigen Lieblingscontroller.

Und auch bei den Schultertasten hat Hori nochmal einen ordentlichen Schritt nach Vorne gemacht. Bei dem Vorgänger, dem Split Pad Pro, sind diese nämlich zwar etwas größer, aber meinem Empfinden nach auch ein gutes Stück weicher. Die Reaktivität der Schultertrigger gefällt mir bei der Split Pad Compact demnach deutlich besser.

Die Schultertasten des Split Pad Compact.

Die größte Verbesserung sind meiner Meinung nach aber eindeutig die Analogsticks des Split Pad Compact. Der angeraute Gummi auf den konkaven Thumbsticks verhindert im Vergleich zur glatten Oberfläche des Vorgängers und der normalen Joy-Cons (welche übrigens konvex sind) wirklich jegliches Abrutschen.

Bei konvexen Thumbsticks ist die Oberfläche des Analog-Sticks nach oben gewölbt.

Bei konkaven ist diese nach unten eingedrückt. Dadurch soll man bei diesen Control-Sticks weniger abrutschen.

Aber nicht nur das, beide Analogsticks des Split Pad Compact fühlen sich sehr präzise an und verfügen über einen deutlich größeren Bewegungsradius als die Standard Joy-Cons der Switch. Bei diesen fand ich die Sticks übrigens viel zu starr, beim Split Pad Pro fast ein bisschen zu weich. Also auch hier gibt es volle Punktzahl für das Split Pad Compact.

Zusätzliche Features

Neben all diesen Features verfügt das Split Pad Compact darüber hinaus aber auch über drei weitere Tasten auf beide Seite des Controllers, die es bei den Standard-Joy-Cons so nicht gibt.

Für beide Griffe gibt es jeweils eine Taste mit einer Turbo-Funktion.

Diese kann man jeweils mit einem beliebigen Button, sowie dem D-Pad belegen. Dadurch wird dem Controller quasi „gesagt“, dass ihr die ausgewählte Taste in einem hochfrequenten Tempo wiederholt drückt bzw. sogar konstant gedrückt haltet. Die Frequenz dieses Turbos lässt sich bei beiden Griffen individuell auf eure Bedürfnisse einstellen.

Diese kann man jeweils mit einem beliebigen Button, sowie dem D-Pad belegen. Dadurch wird dem Controller quasi „gesagt“, dass ihr die ausgewählte Taste in einem hochfrequenten Tempo wiederholt drückt bzw. sogar konstant gedrückt haltet. Die Frequenz dieses Turbos lässt sich bei beiden Griffen individuell auf eure Bedürfnisse einstellen. Außerdem gibt es bei beiden Griffen auf der Rückseite des Controllers noch eine weitere Trigger-Taste, die man anhand der Assign-Taste auf der Vorderseite ebenfalls manuell mit einem Button belegen kann. Mittlerweile verfügen viele Pro-Controller auf anderen Konsolen über dieses Feature und ich finde es wirklich unfassbar praktisch.

Die Tasten, mit denen ihr die Zusatzfunktionen des Split Pad Compact, wie den hinteren Trigger, programmiert.

Fehlende Funktionen

Leider lässt das Split Pad Compact allerdings auch ein paar wenige Funktionen der normalen Joy-Cons vermissen. So gibt es beispielsweise keine Gyrosensoren und somit auch keine Bewegungssteuerung. Da diese ohnehin aber in nicht allzu vielen Spielen genutzt wird, finde ich das grundsätzlich verkraftbar.

Deutlich mehr schade finde ich hingegen das gänzliche Fehlen von Vibration. Gerade durch das Zocken mit der PS5 bin ich eine HD-Rumblefunktion mittlerweile gewöhnt und möchte es eigentlich auch nicht mehr missen – außer bei kompetitiven Shootern. Ich finde einfach, dass eine gute Vibration das Spielerlebnis noch einmal deutlich immersiver gestalten kann.

Fazit

Solltet ihr auf der Suche nach einer guten Alternative zu den normalen Joy-Cons der Switch für den Handheld-Modus sein, kann ich euch das Split Pad Compact wirklich wärmstens ans Herz legen. Denn mit der guten Verarbeitung, der Ergonomie, der Präzision und den tollen Zusatzfunktionen hat Hori hier wirklich ein großartiges Gamepad entwickelt, welches die Standard-Joy-Cons für mich persönlich ganz klar in den Schatten stellt. Mit dem Kauf des Controllers macht ihr zudem auch aus finanzieller Sicht nichts falsch.

Einzig die fehlenden Gyrosensoren, die nicht vorhandene Vibration und die Größe sind für mich kleinere Minuspunkte beim Split Pad Compact. Aber auch so ist es meiner Meinung nach ein nahezu perfekter Joy-Con-Ersatz, der meinem bisherigen Lieblingscontroller ordentlich Konkurrenz macht.

Pro Verarbeitung

Praktische Zusatzfunktionen

Gute Höhe und Widerstand der Buttons

Präzise, konkave Thumbsticks

Guter ergonomischer Grip

Gewicht

Kompatibel mit der Nintendo Switch OLED

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Contra Fehlende Gyrosensoren und somit keine Bewegungssteuerung

Keine Vibration

Die Größe mag nicht für jeden geeignet sein

