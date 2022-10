Skyrim wird in regelmäßigen Abständen neu veröffentlicht. Die aktuellste Version von Bethesda’s Dauerbrenner ist die Anniversary Edition. Diese wartet mit einer Menge an zusätzlichen Inhalten und einer soliden Performance auf fast allen Plattformen auf. Lediglich auf der Switch macht die neue Fassung Probleme. Dafür aber so richtig.

Dass Bethesda, die Macher hinter Elder Scrolls Online, ihren Evergreen Skyrim wohl bis ans Ende aller Tage immer wieder neu veröffentlichen werden, ist wohl beinahe so sicher, wie das Amen in der Kirche. Schließlich gibt es von dem elf Jahre alten Dauerbrenner mittlerweile bis zu 17 verschiedene Versionen (via Screenrant).

Die letzte Version des Spiels ist die Anniversary Edition, welche erst vor kurzem auf der Switch veröffentlicht wurde, auf allen anderen gängigen Plattformen aber bereits letztes Jahr erschien.

Worin unterscheidet sich diese von früheren Versionen von Skyrim? Neben einer etwas aufgehübschten Grafik und allen bisher veröffentlichten DLC’s und Creation Tools bietet die Anniversary Edition außerdem noch eine Reihe an neuen und exklusiven Inhalten, wie beispielsweise ein Angel-Minispiel. Damit ist die Anniversary Edition im Wesentlichen also eine komplette Version des beliebten Games.

Allerdings gibt es einen Haken, der es gewaltig in sich hat: Die Anniversary Edition läuft auf der Nintendo Switch nämlich so ganz und gar nicht rund. Und das ist verwunderlich, weil etwa ein User bereits gezeigt hatte, dass Elder Scrolls Online problemlos auf der Switch funktioniert.

Diese Probleme hat die Anniversary Edition auf der Switch

Es kommt zu einer ganzen Reihe an Bugs, die es so bei früheren Versionen des Spiels nicht gab.

Dies ist an und für sich schon beinahe kurios. Denn eigentlich sollte man meinen, dass es bei einem elf Jahre alten Game, welches darüber hinaus auch noch dermaßen oft neu veröffentlicht wurde, allmählich nicht mehr zu neuen Bugs und Performanceproblemen kommen könnte.

Welche Probleme gibt es? Die Anniversary Edition hat mit lästigen Framerate-Drops und Performance-Schwierigkeiten zu kämpfen.

In einigen Arealen des Open World-Games wird der angepeilte Standard von 30 FPS nicht einmal ansatzweise erreicht.

Besonders heftig sind diese Framerate-Einbrüche in der Stadt der Diebesgilde „Rifton“. Dort werden durchgehend gerade einmal 15 FPS erreicht. Das Game ist an dieser Stelle eigentlich kaum noch spielbar.

In diesem Video könnt ihr euch davon selbst ein Bild machen:

Erschwerend kommt noch hinzu, dass das Spiel wohl in regelmäßigen Abständen crasht oder sich aufhängt (via Reddit). Außerdem spekulieren manche User ebenfalls darüber, ob die Renderdistanz verkürzt wurde – zumindest im Handheld-Modus der Switch (via Reddit).

Das sind die Reaktionen auf die Probleme der Anniversary Edition

Zum Release der Anniversary Edition auf der Switch gibt es einen besonders lauten Aufschrei. Denn egal, ob auf Reddit, YouTube oder Twitter; überall wird sich über die Performance des Spiels beklagt.

Neben der Performance wird ebenso der Preis des Spiels kritisiert. Denn für ein elf Jahre altes Game ist die Anniversary Edition auf der Switch mit einem Preis von 70 € extrem teuer. Und selbst wenn ihr bereits die frühere Fassung des Spiels ohne das Update besitzt, müsst ihr für die zusätzlichen Inhalte nochmal 20 € berappen.

Es gibt keine simple Lösung für die nervigen Probleme von Skyrim

Wie lassen sich die Probleme lösen? Derzeit ist die einzige Möglichkeit, die Probleme der Anniversary Edition zu beheben, dass ihr das Spiel löscht und anschließend wieder die Vanilla-Version des Spiels installiert. Damit sollte Skyrim wie vor dem Update gewohnt flüssig und ohne Probleme laufen.

Dies ist folglich ein klares Indiz dafür, dass bei dem Update etwas gehörig daneben ging.

Nach dem großen Aufschrei hat sich mittlerweile auch Bethesda endlich zu Wort gemeldet. Auf der eigenen Supportseite teilte das Studio mit, dass man sich der Problematik bewusst sei und sich dieser bald annehmen wollen. Bislang ist dies allerdings leider noch nicht geschehen. Man kann also nur hoffen, dass das Entwicklerteam die Probleme zügig in den Griff bekommt.

