Der Xbox-Chef hat gestern aus Versehen das neue Xbox Streaming-Gerät geleakt – So sieht es aus

Bereits letztes Jahr hat Microsoft angekündigt, dass sie ein Xbox Streaming-Gerät mit dem Codenamen Keystone planen. Gestern hat Xbox-Chef Phil Spencer auf Twitter nun ein Foto gepostet, bei dem man das Gerät erstmals sehen kann. Wir sagen euch, was bisher an Informationen bekannt ist und was man von Keystone erwarten kann.

Microsoft machte Mitte des letzten Jahres erstmals öffentlich, dass sie mit verschiedenen TV-Herstellern zusammenarbeiten, um den Game Pass mithilfe des konzerneigenen xCloud-Streaming Service auch auf Fernsehgeräte zu bringen. xCloud oder Xbox Cloud Gaming ist bereits länger im Game Pass Ultimate enthalten.

In Zukunft soll es jedoch ein Gerät geben, mit dem Streaming noch leichter möglich sein soll. Bisher hatte es aber weder einen Releasetermin noch eine Vorstellung eines Geräts gegeben.

Damals wurde noch kein genaues Veröffentlichungsdatum genannt. Es wurde lediglich vage davon gesprochen, dass „erwartet werde, dass dies in den nächsten zwölf Monaten der Fall sein werde“. Dies war nicht der Fall; das Gerät mit dem Codenamen Keystone befindet sich noch immer in Entwicklung.

Xbox-Chef leakt aus Versehen einen Prototyp – Sieht wie eine Series S aus

Was wurde genau gezeigt? Gestern konnte man jedoch erstmals einen ersten Blick auf die cloudbasierte Streaming-Box werfen. Xbox-Chef Phil Spencer postete gestern nämlich ein Foto auf Twitter, auf dem das Gerät am oberen Bildschirmrand auf einem Regal zu erkennen ist.

Bislang ging man davon aus, dass die Keystone lediglich ein kleiner Stick sein dürfte, den man direkt in einen HDMI-Port des Bildschirms stecken würde – ähnlich wie beispielsweise bei einem Amazon FireTV Stick. Seit gestern ist nun allerdings klar, dass die Keystone kein Stick, sondern eher eine kleine Box ist, die sich optisch an den Konsolen der Series X/S orientiert.

Bislang hat Microsoft noch keinen Kommentar zu dem Auftauchen des Streaming Geräts abgegeben. Der offizielle Xbox Account kommentierte auf Twitter jedoch ironisch das Foto von Phil Spencer mit „Was haben wir darüber gesagt, alte Prototypen in Ihr Regal zu stellen, Boss?“

Nahe liegt, dass die Keystone neben der Hauptfunktion des Streamens von Spielen auch noch Medien-Apps wie Netflix enthalten wird.

Die Xbox TV-App erschien mittlerweile schon. Auf aktuellen Samsung Fernsehern kann man sich mit dem eigenen Microsoft Account in der App anzumelden, um Spiele mit 1080p und bis zu 60 FPS per Cloud Gaming zu streamen.

