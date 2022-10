Ich habe 4 Ladestationen für PS5-Controller getestet – Der Sieger kostet nur 8 Euro

PS5-Controller laden sich am einfachsten über die passende Ladestation auf. Doch welche lohnen sich am meisten? MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hat 4 Modelle ausprobiert und einen Gewinner gekürt.

Wie ist die Liste entstanden? Ladestationen für die PS5-Controller gibt es jede Menge auf dem Markt von unterschiedlichsten Herstellern. Doch welche davon lohnt sich überhaupt oder ist es fast egal, für welches Produkt ich Geld ausgebe?

Aus diesem Grund habe ich mir 4 Modelle bestellt und wollte herausfinden, wie groß die Unterschiede wirklich sind.

Mit welchen Kriterien habe ich bewertet?

Verarbeitung: Wie ist das Gerät aufgebaut?

Haptik und Zugänglichkeit: Wie gut lässt sich das Modell bedienen?

Preis-Leistung: Was bekomme ich für mein Geld geboten?

In folgendem Artikel lest ihr, wie gut oder schlecht die 4 Modelle sind und welches sich am meisten lohnt.

HeyStop Ladestation für PS5-Controller – schwache Verarbeitung und teuer

Auf dem letzten Platz ist die Ladestation des Herstellers HeyStop. Die Ladestation wirkt schwach verabeitet, sie ist leicht und fühlt sich dadurch und durch das hohle Geräusch nicht sehr wertig an. Die Controller zu laden fällt etwas fummelig aus, funktioniert aber problemlos. Im Lieferumfang ist ein Ladekabel, aber kein Stecker. Der Preis liegt bei rund 15 Euro.

Insgesamt wirkt das Design der Ladestation ziemlich plump auf mich. Zurecht landet das Modell auf dem letzten Platz.

Mittlerweile gibt es aber auch eine 3Gen-Version der Station von HeyStop. Die hab ich bisher noch nicht testen können, weil sie zum damaligen Zeitpunkt nicht zum Kauf zur Verfügung stand. Jetzt könnt ihr 3Gen für etwa 18 Euro käuflich erwerben.

NexiGo Ladestation für PS5-Controller – wuchtiges Design mit netter Optik

Die Ladestation von NexiGo landet bei mir auf dem 3. Platz. Das Design ist wuchtig und groß geraten und benötigt damit mit Abstand am meisten Platz auf meinem Schreibtisch. Dadurch wirkt das Modell jedoch sehr stabil und durch das hohe Gewicht obendrein wertig.

Durch das größere Design wirkt das Einrasten der Controller auch nicht ganz so fummelig wie beim Modell von HeyStop.

Für die weiße Ladestation von NexiGo werden rund 15 Euro fällig. Andere Farben (Pink und Schwarz) kosten hingegen rund 20 Euro.

Sony Ladestation für PS5-Controller – Das offizielle Gerät ist teuer, hat mehr Zubehör als die Konkurrenz

Sonys offizielle Ladestation landet bei mir auf Platz 2. Der Preis ist mit rund 30 Euro im Vergleich zur Konkurrenz sehr hoch, dafür liegt im Lieferumfang aber bereits ein passendes Netzteil für die Ladestation bei, was bei den anderen Modellen nicht der Fall ist.

Das Design erinnert stark an das offizielle Design der PS5 mit seinen geschwungenen Ecken. Es ist jedoch ziemlich fummelig, die Controller in die Station zu stecken. Es ist mir oft genug passiert, dass ich beim Einstecken des Controllers die PS5 wieder angeschaltet habe.

Der Preis liegt bei rund 30 Euro und ist damit das teuerste Modell auf der Liste.

Lioncast Controller Charger – Mein Preis-Leistungstipp

Mein erster Platz geht an die Ladestation von Lioncast. Die Ladestation kostet im Schnitt etwa 8 Euro und entscheidet sich grundlegend von den anderen Modellen. Denn ihr lasst den Controller nicht einrasten, sondern steckt einen kleinen Stecker in den USB-C-Anschluss und steckt so den Controller falsch herum auf die Ladestation.

Der Vorteil daran: Der Controller lässt sich so ganz einfach laden und das ist viel weniger fummelig als bei den anderen Modellen. Das macht in meinen Augen die Ladestation mit ihrem Preis für 8 Euro einfach unschlagbar.

Sieger und Verlierer im Überblick

Wer ist der Gewinner? Eindeutig das Modell von Lioncast. Ein intuitives Ladesystem, ein schlichtes und flaches Design und der Preis von unter 10 Euro machen das Modell zu einem absoluten Tipp für mich.

Wer ist der Verlierer? Die HeyStop Ladestation gefällt mir einfach nicht. Sie wirkt klobig und wenig wertig und mit rund 16 Euro ist sie deutlich teurer als der Sieger.

Welche Ladestation soll ich kaufen? Grundsätzlich erfüllen alle Geräte ihren Zweck, denn sie alle laden meine PS5-Controller problemlos auf. Mein Tipp wäre das Modell von Lioncast, welches einfach ein tolles Preis-Leistungsverhältnis bietet. Auch für 10 Euro würde ich immer noch zu Lioncast greifen.

Wer 15, 20 oder mehr Euro für so eine Ladestation zahlen möchte, kann auch direkt zu Sony greifen. Denn hier bekommt ihr für knapp 30 Euro nicht nur dein wertiges Gerät, sondern außerdem auch gleich ein Stromadapter.

Tipps und Tricks rund um die PS5: Ihr seid bereits stolzer Besitzer einer PS5 und sucht noch nach ein paar sinnvollen Tipps für eure Nextgen-Konsole? Dann schaut einmal in folgende Liste. Hier stellen wir euch 6 geheime Features der PS5 vor, die ihr unbedingt kennen solltet.

