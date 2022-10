Eine Gaming-Maus von HyperX hat mich im Test so richtig überrascht – Ein Geheimtipp für unter 100 Euro

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Ebenfalls von Vorteil ist, dass die USB-C-Ladebuchse so montiert ist, dass ich jedes handelsübliche Kabel zum Laden der Maus verwenden kann. Das finde ich wirklich gut. Ebenfalls von Vorteil ist, dass man den Receiver in der Unterseite der Maus transportieren kann. Und hier sitzt das Ding bombenfest.

Die Pulsefire Haste Wireless fühlt sich sehr wertig an. Das liegt insbesondere an der gelungenen Haptik der Maus. Trotz ihres leichten Gewichts fühlt sie sich stabil an und gibt mir nicht bei der ersten Berührung das Gefühl, aus günstigem Kunststoff hergestellt worden zu sein.

