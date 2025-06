Nintendo Switch 2 Guides: Alle Tipps und Tricks in der Übersicht

Schaut euch hier den neuen Trailer zu Love and Deepspace an.

One Piece auf Netflix enthüllt endlich 2 große Geheimnisse, zeigt uns Chopper und das Releasejahr: „Er ist so süß und liebenswert“

Pokémon GO: 10 spannende Pokémon, die ihr in der neuen Season fangen solltet

Nach der Vorstellung der Switch 2 mit ihren Features und Komponenten melden sich immer mehr Experten zu Wort. Ausgerechnet der Ex-Chef von Playstation, Shuhei Yoshida, zeigt sich besorgt über die Features der Konkurrenz. In einem Interview auf YouTube spricht er mit „Easy Allies“ über die Konsole: Mit der Switch 2 pfeift Nintendo auf die eigene größte Stärke und macht das, was die Konkurrenz macht, aber auf PS4-Niveau

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Anstatt sich auf den Verkauf der PS5 zu konzentrieren, will sich Sony nun auf das konzentrieren, was ihnen Gewinn bringt

