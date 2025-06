In Pokémon GO startet die neue Season unter dem Titel Wonnige Tage. Einen frischen Trailer gibt es auch.

Bald erscheint die Nintendo Switch 2 weltweit. MeinMMO fasst die wichtigsten Informationen vor dem Release gebündelt in 10 Fragen für euch zusammen und erklärt, was ihr kurz vor dem Release wissen solltet: Nintendo Switch 2: Die 10 wichtigsten Fragen und Antworten zum Release

Was ist das für ein Ticker? MeinMMO begleitet für euch den Start der Nintendo Switch 2 und wir liefern euch aktuelle Informationen und Neuigkeiten, die es zur Switch 2 gibt. Dazu gehören Ersteindrücke aus der Community und aus der Redaktion, sobald die ersten Personen ihre Konsole in den Händen halten.

Wann ist der Release der Switch 2? Der Release-Termin der Nintendo Switch 2 ist am Donnerstag, dem 5. Juni 2025. Eine offizielle Uhrzeit wie bei einem PC- oder Konsolenspiel gibt es nicht, am Ende kommt es darauf an, wann die Konsolen ausgeliefert oder abholbereit sind.

