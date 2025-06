Nintendo Switch 2 Speicher erweitern: Lohnt sich der Kauf einer Speicherkarte?

Vor einer Niederlage in Dune: Awakening solltet ihr euch besonders in Acht nehmen, denn sie ist fataler als die anderen

Spieler wittert seine Chance auf dicken Loot in Dune: Awakening, läuft geradewegs in eine fiese Falle der Entwickler

Die Nintendo Switch 2 startet am 5. Juni 2025 weltweit. Um euch einen reibungslosen Start mit der Konsole zu gewährleisten, findet ihr hier bei uns eine Sammlung aller wichtigen Guides zur Nintendo Switch 2 auf MeinMMO: Nintendo Switch 2 Guides: Alle Tipps und Tricks in der Übersicht

Wie groß sind Spiele auf der Switch 2? Insbesondere die bekannten AAA-Titel haben einen sehr hohen Speicherbedarf: Spiele mit einem sehr hohen Speicherbedarf auf der Switch 2 sind beispielsweise Split Fiction, Cyberpunk 2077 oder No Man’s Sky. Wollt ihr sehr viele solcher Spiele installieren, dann kommt ihr schnell an die Grenze eures Speichers und braucht eine zusätzliche Speicherkarte.

„Wir leben in der besten Zeit“ – Ein neues Rollenspiel für Steam und PS5 könnte das Spiel zu DnD werden, auf das die Community so lange wartet

Ein neues Piraten-MMO für Steam und PS5 kommt so gut an, dass Spieler gleich einen Film haben wollen

