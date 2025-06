Spieler darf keine Switch 2 beim MediaMarkt kaufen, drückt der Schwiegermama dealermäßig das Geld in die Hand und sagt ihr, was sie tun soll

Ein Spieler scheitert 8 Stunden lang am ersten Boss in Nightreign, wendet sich verzweifelt an Community

Die Nintendo Switch 2 ist mittlerweile erhältlich. MeinMMO fasst die wichtigsten Informationen vor dem Release gebündelt in 10 Fragen für euch zusammen und erklärt, was ihr über das Gerät wissen solltet: Nintendo Switch 2: Die 10 wichtigsten Fragen und Antworten zum Release

[Ich hab] kurzerhand meine Schwiegermutter angerufen. “Hey, komm zum Media Markt und kauf mir was!” Ich habe die Wartezeit genutzt und bin zum Geldautomaten gegenüber gelaufen und habe 500 Euro abgehoben. 15 Minuten später kam sie vorgefahren. Damit die “Verkäuferin” im Media Markt nicht sieht, dass wir uns kennen, winke ich sie zu mir rüber, drücke ihr dealermäßig das Geld in die Hand und sage ihr, was sie zu kaufen hat.

Damit der Nutzer dennoch an seine Konsole kommt, ließ er sich einen Plan einfallen: Dazu rief er seine Schwiegermutter an, die ihm dann auch prompt zur Hilfe eilte. So erklärt der verärgerte Nutzer:

Ein Spieler scheitert 8 Stunden lang am ersten Boss in Nightreign, wendet sich verzweifelt an Community

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to