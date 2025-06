Nintendo Switch 2: Alle Funktionen und Neuerungen im Überblick

Während der State of Unreal 2025 gab es einen neuen Trailer für The Witcher 4 zu besichtigen.

In Pokémon GO gibt es einige Monster, die jetzt neue starke Attacken lernen können

Ein Spieler scheitert 8 Stunden lang am ersten Boss in Nightreign, wendet sich verzweifelt an Community

„Wir leben in der besten Zeit“ – Ein neues Rollenspiel für Steam und PS5 könnte das Spiel zu DnD werden, auf das die Community so lange wartet

Wenn The Witcher 4 wirklich so geil wird, wie die Tech-Demo aussieht, habe ich mein Zuhause gefunden

The Witcher 4: Cinematic-Trailer von der State of Unreal 2025

Bald erscheint die Nintendo Switch 2 weltweit. MeinMMO fasst die wichtigsten Informationen vor dem Release gebündelt in 10 Fragen für euch zusammen und erklärt, was ihr kurz vor dem Release wissen solltet: Nintendo Switch 2: Die 10 wichtigsten Fragen und Antworten zum Release

GameShare ermöglicht die Freigabe kompatibler Spiele von „Switch 2“-Systemen an andere „Switch 2“-Konsolen oder an alte Original-Switch-Konsolen. Nur Switch 2-Konsolen können die Spielfreigabe starten, aber sowohl Switch als auch Switch 2 können Freigaben empfangen. Alle wichtigen Informationen zu GameShare findet ihr direkt auf MeinMMO.

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Anstatt sich auf den Verkauf der PS5 zu konzentrieren, will sich Sony nun auf das konzentrieren, was ihnen Gewinn bringt

