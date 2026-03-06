Nintendo Switch 2 FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Die Nintendo Switch 2 ist mittlerweile offiziell erhältlich. MeinMMO erklärt, was ihr wissen müsst und beantwortet alle wichtigen Fragen.

Die Nintendo Switch 2 könnt ihr mittlerweile offiziell im Handel kaufen. Ihr habt noch keine Switch 2, überlegt euch wegen Pokopia oder Pokémon Wind und Welle eine Switch 2 anzuschaffen?

MeinMMO erklärt, was ihr wissen müsst und beantwortet alle wichtigen Fragen rund um die aktuelle Konsole von Nintendo. Alle wichtigen Tipps und Guides zur Switch 2 findet ihr als Übersicht auf MeinMMO.

Nintendo Switch 2 – Das FAQ im Überblick:

Habt ihr nur wenig Zeit? Dann schaut in unser kompaktes 10-Fragen-Format zur Switch 2:

Switch 2: Produktinformationen und Einstieg

Hier erfahrt ihr alle wichtigen Grundlagen und alles, was ihr zum Kauf der Konsole wissen solltet.

Was ist die Switch 2 überhaupt? Die Nintendo Switch 2 ist der Nachfolger der ersten Switch-Generation, bestehend aus Switch, Switch OLED und Switch Lite.

Wann kam sie raus? Die Nintendo Switch ist offiziell am 5. Juni 2025 erschienen und seitdem weltweit erhältlich.

Was kostet die Switch 2? Die Switch 2 kostet offiziell 469,99 Euro, in einem Bundle kostet sie für gewöhnlich 509,99 Euro. Je nach Angebot schwanken die Preise leicht. Zum aktuellen Zeitpunkt (März 2026) erhaltet ihr beispielsweise das Bundle mit Mario Markt World bereits für 489,99 Euro.

Was kostet die Switch 2 ohne Spiel? Die offizielle Preisempfehlung liegt bei 469,99 Euro für die Nintendo Switch 2 ohne Spiel.

Wo kann man die Switch 2 kaufen?

Ihr könnt die Switch direkt bei Nintendo kaufen.

Alternativ könnt ihr die Switch 2 über Amazon bestellen.

Die Switch 2 gibt es außerdem bei vielen Einzelhändlern wie MediaMarkt-Saturn, Müller oder Otto.

Bei den großen Discountern (Aldi, Lidl) könnt ihr sie aktuell nicht bestellen.

Was ist neu? / Was ist anders als bei der Switch 1? Im Vergleich zur Switch 1 gibt es gleich mehrere Unterschiede zu beachten.

Das Display wird im Vergleich zum alten Switch-Modell ein ganzes Stück größer

Die Switch 2 ist im Vergleich zum alten Modell insgesamt etwas größer geworden.

Die neuen Joy-Cons werden nicht mehr mit dem Bildschirm verbunden, indem man sie nach unten schiebt. Bei der Switch 2 werden die Controller jetzt magnetisch befestigt.

Es gibt neben der Kopfhörerbuchse einen weiteren USB-C-Anschluss. Insgesamt hat die Switch 2 zwei USB-C-Anschlüsse. Die Switch hat nur einen direkt an der Konsole.

Bei der Switch 2 kommt ein völlig neuer Standfuß zum Einsatz.

Wird es verschiedene Modelle geben? Bisher gibt es nur ein Modell von der Switch 2. Ob Nintendo ein weiteres Modell, beispielsweise mit OLED-Display oder ein abgespecktes Lite-Modell, verkaufen wird, ist noch nicht bekannt.

Nintendo Switch 2: Vor- und Nachteile im Überblick

Vorteile Nachteile Abwärtskompatibilität: Spielt fast alle alten Switch-Titel (Module und Digital) ab. Hoher Preis: Mit einer UVP von ca. 479 € deutlich teurer als der Vorgänger. DLSS: Dank Nvidia-Technik scharfe 4K-Optik im TV-Modus. Akkulaufzeit: Bei grafisch aufwendigen Spielen oft nach 2,5 – 3 Stunden leer. Größeres Display: 7,9 Zoll Screen mit 120 Hz sorgt für butterweiches Gameplay Kein OLED: Das Standardmodell setzt erneut auf ein LCD-Panel. Magnet-Joy-Cons: Stabileres Design und innovative neue Eingabemöglichkeiten. Zubehör-Kosten: Alte Joy-Cons passen mechanisch nicht mehr an das Gerät, sind aber über Bluetooth nutzbar Mehr Speicher: 256 GB interner Speicher bieten endlich Platz für viele Spiele Ladezeiten: Trotz USB-C dauert eine volle Aufladung immer noch knapp 3 Stunden.