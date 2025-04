Besitzer der Switch kämpfen seit Jahren mit nervigem Fehler, doch Nintendo sagt: Die Switch 2 bekommt keine Hall-Effekt-Sticks

Stick-Drift ist eines der nervigsten Probleme, wenn man mit einem Controller spielt. Die Joy-Cons der Switch sind davon besonders stark betroffen. Jetzt erklärte jedoch Nintendo: Die neue Switch 2 bekommt keine Hall-Effekt-Sticks.

Was ist das für ein Fehler? Die meisten Nutzer einer Switch dürften das Problem kennen: Ihr spielt mit eurem Controller und gefühlt lauft ihr immer irgendwie nach links, obwohl ihr eigentlich nur geradeaus laufen möchten. Dabei handelt es sich um den gefürchteten Joy-Con-Drift. Die Probleme sind so umfangreich, dass ihr kaputte Joy-Cons kostenlos bei Nintendo eintauschen könnt.

Schon länger gibt es daher Forderungen, die Joy-Cons zu verbessern oder zumindest die neuen Joy-Cons mit besseren Komponenten auszustatten.

Nintendo hat jetzt dem englischen Magazin NintendoLife bestätigt, dass man in den Joy-Cons der Switch 2 keine Hall-Effekt-Sticks verbaut hat. Hier erklärte Nate Bihldorff, Senior Vice President of Product Development & Publishing bei Nintendo of America:

Die Joy-Con 2-Controller wurden von Grund auf neu entwickelt. Sie sind keine Hall-Effekt-Sticks, aber sie fühlen sich wirklich gut an.

Potentiometer nutzten, Hall-Effekt-Sticks gelten als die bessere Lösung

Warum gibt es Probleme? Das liegt vor allem an dem verbauten Potentiometer in den Joy-Cons, die den elektrischen Widerstand regeln. Die Teile müssen jedoch einen physischen Kontakt herstellen. Bei jeder Bewegung des Joysticks wird der Teil jedoch abgenutzt und es kommt irgendwann zum Stick-Drift.

Was ist die Alternative? Als Alternative werden von Spielern und Herstellern oft Hall-Effekt-Sticks genannt. Der Vorteil von Hall-Effekt-Joysticks ist, dass diese Komponente Magnete und elektrische Leiter verwenden. Es wird kein physischer Kontakt hergestellt. Dadurch nutzen sich Hall-Effekt-Joysticks nicht so schnell ab und werden oft als langlebiger beworben. Das macht Controller in der Regel etwas teurer, aber halt

Welche Alternative gibt es noch? Sogenannte TMR-Sticks, die auf Tunnel-Magneto-Resistenz setzen. Hier werden Veränderungen mithilfe eines Magnetfelds gemessen. Dadurch kommt es ebenfalls nicht zu einer physischen Reibung. TMR-Sticks sind aber noch einmal ein ganzes Stück teurer als Sticks, die auf Hall-Effekt-Technik setzen

Auf welche Technik setzen die Joy-Cons für die Switch 2? Die Technik hat Nintendo bisher noch nicht näher benannt. Ob Nintendo weiterhin auf die umstrittenen Potentiometer setzt oder auf moderne TMR-Sticks setzt, ist nicht bekannt. Viele hoffen jedoch, dass Nintendo die berüchtigten Joystick-Drift-Probleme mit der Switch 2 endlich in den Griff bekommt.

