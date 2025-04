Alle Spiele, die für die Switch 2 erscheinen oder ein kostenpflichtiges Upgrade erhalten

Mit Honor of Kings: World bekommt das MOBA auch einen MMORPG-Ableger. Dieser vermengt chinesische Mythologie mit einem futuristischen Look.

Die neuen Patch Notes bestätigen: Dawn of the Hunt zerstört alle Builds, die Path of Exile 2 aktuell rocken

Die Orks in Warhammer 40.000 haben völlig abgedrehte Götter, aber die sind so mächtig, dass selbst Menschen sie verehren

Alles Wichtige zur Switch 2: Ihr wollt euch rund um die neue Konsole von Nintendo informieren oder wollt einfach wissen, was euch in wenigen Wochen erwartet? In folgendem Artikel auf MeinMMO findet ihr alle wichtigen Informationen rund um die Switch 2: Nintendo Switch 2: Alles zu Release, Preis und der Vorbestellung

Was bedeutet Upgrade? Bestimmte Spiele könnt ihr, ähnlich wie bei der PS5, auf die neue Version des Spiels upgraden. Dafür müsst ihr im Besitz des offiziellen Spiels sein. Was euch das Upgrade kosten wird, ist noch nicht bekannt.

