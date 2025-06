Nintendo Switch 2: Sind die alten Controller der Switch 1 kompatibel?

Schaut euch hier den Teaser zur 2. Staffel von One Piece auf Netflix an.

Neues Zombie-Game sieht aus wie das Survival-Spiel, das sich alle von The Day Before erhofften – und es ist von bekannten Entwicklern

One Piece auf Netflix enthüllt endlich 2 große Geheimnisse, zeigt uns Chopper und das Releasejahr: „Er ist so süß und liebenswert“

Kann man die alten Joy-Cons an der Switch 2 nutzen? Ja, die Switch 2 ist mit den alten Joy-Cons und Pro-Controllern der Switch 1 abwärtskompatibel. Ihr braucht euch also keine neue Hardware kaufen. Das erklärt Nintendo offiziell in einem Blogpost .

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Anstatt sich auf den Verkauf der PS5 zu konzentrieren, will sich Sony nun auf das konzentrieren, was ihnen Gewinn bringt

Mit der Switch 2 hat Nintendo reichlich neues Zubehör vorgestellt. Doch was ist mit altem Zubehör? Kann man seine alten Joy-Cons der Switch 1 noch mit der Switch 2 verwenden oder muss man neues Zubehör kaufen? MeinMMO erklärt euch, ob die Joy-Cons abwärtskompatibel sind und was ihr beachten müsst.

Die Nintendo Switch 2 bekommt neue Joy-Cons spendiert, die größer ausfallen. Doch was ist mit den alten Joy-Cons und Controllern, die man sich für die Switch gekauft hat? Sind diese noch kompatibel? MeinMMO erklärt, was ihr wissen müsst.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to