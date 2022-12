An der Nintendo Switch könnt ihr, wie an der PS5 oder Xbox, mit verschiedenen Controllern spielen. Doch welcher ist an der Switch am sinnvollsten?

An der Nintendo Switch könnt ihr sowohl mit den Joy-Cons als auch mit anderen Controllern zocken. Doch welcher lohnt sich am meisten für euch?

In unserem Artikel stellen wir euch sowohl die Joy-Cons als auch den Pro-Controller einzeln vor und vergleichen die Modelle miteinander. Abschließend erklären wir euch, welcher am besten für welchen Spieler geeignet ist.

Joy-Cons – Offizielle Controller der Nintendo Switch

Was sind Joy-Cons? Die sogenannten Joy-Cons sind in ihrer Art und Weise einzigartig und könnt ihr so nur bei der Switch von Nintendo finden. Die beiden Module des Controllers werden links und rechts vom Display der Switch befestigt und verwandeln das Gerät so in eine Handheld-Konsole.

Zu Hause kann man die Controller abnehmen und in einen Griff stecken. Dieser Griff liegt ebenfalls im Lieferumfang der Switch bei. Auf diese Weise hat man deinen einen „richtigen“ Controller. Im Couch-Koop kann man die Joy-Cons auch an mehrere Spieler verteilen.

Die Joy-Cons stehen unter Spielern jedoch schon länger in der Kritik, aufgrund ihrer schwachen Verarbeitung und dem sogenannten „Stick Drift“, wodurch sich die Controller nicht mehr problemlos nutzen lassen können.

Pro Controller

Was ist der Pro-Controller? Der Pro-Controller von Nintendo sieht im Aufbau wie ein normaler Controller aus, wie ihr ihn von der PS5 oder der Xbox kennen dürftet. Im Aufbau setzt der Controller auf ein asymmetrisches Design, wie der Xbox-Controller. Das bedeutet, die Thumpsticks liegen nicht direkt nebeneinander, sondern werden vom Steuerkreuz voneinander getrennt.

Ihr könnt den Controller über Kabel oder Bluetooth mit der Switch verbinden. Er kann jedoch nicht direkt an die Switch angeschlossen oder in zwei einzelne Controller aufgeteilt werden.

Joy-Cons oder Pro-Controller: Welcher ist nun besser?

Für wen lohnen sich die Joy-Cons? Wenn ihr regelmäßig Multiplayer-Spiele, insbesondere Couch-Koop-Games zockt, dann sind die Standardcontroller vermutlich die beste Wahl für euch. Denn diese lassen sich flexibel handhaben. Das gilt ebenfalls, wenn ihr häufig zwischen Handheld- und Docking-Modus wechseln möchtet.

Auch für kleine Hände, speziell die von Kindern, sind Joy-Cons ebenfalls besser geeignet als ein „Pro Controller“.

Ebenfalls nicht zu unterschätzen ist der Preis. Denn ein Paar Joy-Cons liegt sowohl der Nintendo Switch als auch dem OLED-Modell bereits bei.

Pro im Lieferumfang der Switch enthalten

2 in 1 Controller, etwa für Koop-Spiele

sowohl im Handheld- als auch Docking-Modus nutzbar Contra Diskussion über minderwertige Verarbeitung (Stick Drift)

für große Hände bedingt geeignet

Für wen lohnt sich der Pro-Controller? Zockt ihr hauptsächlich alleine, wollt längere Partien zocken oder habt große Hände, dann ist der Pro-Controller für euch die bessere Wahl. Denn der Pro-Controller liefert die bessere Ergonomie und ist im Docking-Modus langfristig die bessere Option.

Überlegt ihr euch ohnehin, entweder ein neues Paar Joy-Cons oder einen Pro-Controller zu kaufen, dann könntet ihr euch als Einzelspieler auch direkt zum Pro-Controller greifen. Denn diesen bekommt ihr häufig schon ein paar Euro günstiger als ein neues Set Joy-Cons.

Pro gute Ergonomie für größere Hände

etwa so teuer wie ein Set Joy-Cons

tendenziell weniger Stick-Drift aufgrund besserer Verarbeitung Contra für Kinderhände bedingt geeignet

wenig flexibel für Multiplayer oder Koop-Runden

