Nintendo Switch 2 Lieferumfang: Das ist alles beim Kauf dabei

Schaut euch hier den Teaser zur 2. Staffel von One Piece auf Netflix an.

One Piece auf Netflix enthüllt endlich 2 große Geheimnisse, zeigt uns Chopper und das Releasejahr: „Er ist so süß und liebenswert“

Pokémon GO: 10 spannende Pokémon, die ihr in der neuen Season fangen solltet

In wenigen Tagen erscheint die Switch 2. MeinMMO fasst die wichtigsten Informationen vor dem Release gebündelt in 10 Fragen für euch zusammen und erklärt, was ihr kurz vor dem Release wissen solltet: Nintendo Switch 2: Die 10 wichtigsten Fragen und Antworten zum Release

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Anstatt sich auf den Verkauf der PS5 zu konzentrieren, will sich Sony nun auf das konzentrieren, was ihnen Gewinn bringt

Wer eine Nintendo Switch 2 bestellt, bekommt in der Regel neben der Konsole noch einiges an Zubehör mitgeliefert. Mittlerweile sparen aber einige Hersteller beim Lieferumfang und verzichten auf Kabel und anderes Zubehör.

Was steckt alles im Lieferumfang der Nintendo Switch 2 ? MeinMMO erklärt euch, was ihr alles bekommt, wenn ihr die Switch 2 kauft.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to