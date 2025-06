Nintendo Switch 2: Alles Wichtige zur Abwärtskompatibilität

Das erfolgreiche MMORPG Sword of Justice konnte in China 40 Millionen Spieler in nur einem Monat überzeugen und kommt nun auch in den Westen.

One Piece auf Netflix enthüllt endlich 2 große Geheimnisse, zeigt uns Chopper und das Releasejahr: „Er ist so süß und liebenswert“

In wenigen Tagen erscheint die Switch 2. MeinMMO fasst die wichtigsten Informationen vor dem Release gebündelt in 10 Fragen für euch zusammen und erklärt, was ihr kurz vor dem Release wissen solltet: Nintendo Switch 2: Die 10 wichtigsten Fragen und Antworten zum Release

Sind alte Savegames kompatibel? Ja! Speicherstände von euren Spielen können von der Switch 1 auf die Switch 2 übertragen werden und damit fortgesetzt werden. Ihr müsst also nicht auf euren Lieblings-Pokémon-Savegame verzichten, wenn ihr euch eine neue Switch 2 kauft. Alles Wichtige zum Datentransfer auf die Switch 2 lest ihr direkt bei Nintendo nach .

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Anstatt sich auf den Verkauf der PS5 zu konzentrieren, will sich Sony nun auf das konzentrieren, was ihnen Gewinn bringt

Auf der Nintendo Switch 2 könnt ihr auch alte Spiele der originalen Switch spielen. MeinMMO erklärt, was ihr wissen müsst, wenn ihr alte Titel spielen wollt, was mit Savegames passiert und wenn ihr spezifische Hardware benötigt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to