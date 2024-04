Es ist übrigens erst wenige Jahre her, dass ich die Nintendo Switch für mich entdeckt habe. Jahrelang konnte ich mit der Konsole nichts anfangen, bis ich mir die Konsole schließlich kaufte und wirklich überrascht worden bin. Meine Erfahrungen lest ihr direkt auf MeinMMO:

Das hat sich aber sofort gerächt: Ich hab mich nicht mehr so fit gefühlt und der Po hat sich nach mehreren Stunden sitzen sofort gemeldet. Nach einigen Tagen erneutem Training ging es mir sofort wieder besser. Seitdem sehe ich zu, dass ich spätestens am übernächsten Tag wieder eine Einheit starte.

Der positive, bleibende Effekt ist auf jeden Fall, dass ich mich so fit wie seit Jahren nicht mehr fühle. Bestimmte Schmerzen, die ich früher nach langem Sitzen sofort hatte, sind heute so gut wie weg.

Was ist das überhaupt? „Ringfit Adventure“ ist ein System, welches vor einigen Jahren für die Switch entwickelt worden ist. Ihr schlüpft, mit einem Ring-Con bewaffnet und einem Joy-Con am Bein befestigt, in die Rolle eines Sportlers oder einer Sportlerin und bekämpft mit euren sportlichen Übungen verschiedene Monster. Alternativ lässt sich auch ein Modus nutzen, wo einfach Übungen aneinander gereiht werden.

