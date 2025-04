Mit der Switch 2 pfeift Nintendo auf die eigene größte Stärke und macht das, was die Konkurrenz macht, aber auf PS4-Niveau

Nach der Vorstellung der Switch 2 mit ihren Features und Komponenten melden sich immer mehr Experten zu Wort. Zuletzt auch der Ex-Chef von Playstation, der ein ernüchterndes Fazit zieht.

Welche Stärke nutzt Nintendo nicht? Seitdem die Nintendo Switch 2 am 02. April 2025 vorgestellt wurde, ist klar, was die Konsole drauf hat. Ausgerechnet der Ex-Chef von Playstation, Shuhei Yoshida, zeigt sich besorgt über die Features der Konkurrenz. In einem Interview auf YouTube spricht er mit „Easy Allies“ über die Konsole. Dabei erklärt er:

Für mich war das ein bisschen eine gemischte Botschaft von Nintendo. […] Meiner Meinung nach verliert Nintendo in gewisser Weise seine Identität. Für mich ging es immer darum, eine neue Erfahrung zu schaffen, Hardware und Spiele zusammen zu entwickeln, um [eine] erstaunliche neue Erfahrung zu schaffen. Aber die Switch 2 ist, wie wir alle erwartet haben, eine bessere Switch, oder? Es ist ein größerer Bildschirm, ein leistungsfähigerer Prozessor, eine höhere Auflösung, 4K, 120 FPS. […] Und weil es eine bessere Switch ist, lautet die Kernprämisse der gesamten Switch 2: „Wir haben die Dinge besser gemacht“, und das ist etwas, was andere Unternehmen schon die ganze Zeit getan haben.

Seit Jahren hat Nintendo nicht mehr am Wettstreit um die stärkste Konsole in puncto Hardware mitgespielt. Dass nun kaum neue Features ihren Platz auf der Switch 2 finden, sieht der Experte kritisch. Dabei ist die Hardware-Leistung gar nicht so gut, wie eine Analyse zeigt.

Mit der Switch 2 setzt Nintendo stark auf soziale Elemente:

Grafik wie auf der PS4 von 2013

Wie gut ist die Switch 2 im Vergleich zu PlayStation? Die Experten von Digital Foundry auf YouTube, die für ihre Hardware-Analysen bekannt sind, haben sich die Leistung der Switch 2 genau angesehen. Ihrer Bewertung nach wird die gesamte Performance der Switch 2 etwa auf dem Niveau der PlayStation 4 aus 2013 liegen.

Nintendo würde einen verbesserten T239 Chip verwenden, den Nvidia in ihren „RTX 30“-Grafikkarten verwendet. Die Grafikpower der Switch 2 soll etwa der schwächeren „Nvidia RTX 2050 4 GB“-Laptop-Grafikkarte entsprechen. Gerade bei Spielen wie Cyberpunk sehen die Experten große Herausforderungen auf die Entwickler zukommen, diese dort zum Laufen zu bekommen.

Das meint MeinMMO-Autor Cedric Holmeier: Dass die Switch 2 „nur“ ein Hardware-Upgrade ist, halte ich für eine vertane Chance. Die neuen Features, die durch die Maus-Funktionen und die zusätzlich per Kauf erhältliche Kamera in die Spiele kommen, machen die Switch 2 für mich sogar noch schlechter, da diese Funktionen unterwegs wohl kaum möglich sein werden.

Die Pluspunkte, die es durch die verbesserte Hardware gibt, sehen im Vergleich eher schwach aus, gerade wenn die Konsole „nur“ die Power der PS4 aus 2013 hat. Vor allem, weil man weiterhin weit von den anderen Konkurrenzplattformen weg sein wird.

Am Ende wird die Konsole dennoch zum Erfolg werden, gerade weil Fans die neuen exklusiven Titel wie ein Mario Kart unbedingt spielen wollen, und weil die Technik vielen Nintendo-Fans dabei egal ist – was in der Vergangenheit nicht nur die Switch, sondern beispielsweise auch die unfassbar erfolgreiche Wii gezeigt haben.

Exklusive Nintendo-Titel, die erfahrungsgemäß eine rundum gute Spielerfahrung bieten, machen eine gute Grafik oft einfach nebensächlich, da das Spielgefühl und der Spielspaß im Vordergrund stehen.

Das Konzept der Switch, die man am Fernseher oder auch als Handheld nutzen kann, ist zudem einfach stark. Gerade deshalb ist es aus meiner Sicht zwar schade, dass Nintendo diesmal fast ausschließlich auf Hardware-Verbesserungen gesetzt hat, aber dafür bringt die Switch 2 eben weiterhin die Vorzüge des Vorgängers mit – wenn auch zu einem hohen Preis.

Für Nintendo bedeutet die Switch 2 das Ende einer Ära. In der Zeit, wo die Konsole aktiv verkauft wird und Spiele für sie entwickelt werden, erreichen viele wichtige Menschen das Renteneintrittsalter. Das bietet jedoch auch Chancen: Mit der Switch 2 verliert Nintendo seine stärksten Entwickler nach 40 Jahren an die Rente