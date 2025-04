Mit der Switch 2 verliert Nintendo seine besten Entwickler nach 40 Jahren in Rente und das kann alles verändern

Bei Nintendo dreht sich gerade alles um die neue Switch 2. Gleichzeitig schickt Nintendo seine besten Entwickler bald in Rente und sorgt damit für unvorhergesehene Veränderungen.

Was hat es mit der Rente bei Nintendo auf sich? In ihrem Podcast auf YouTube haben die ehemaligen Hosts der YouTube-Serie Nintendo Minute, Kit Ellis und Krysta Yang, über die Zukunft des Unternehmens gesprochen. Während sich dort gerade alles um den Release der Switch 2 dreht, äußern die beiden ehemaligen Mitarbeiter ihre Gedanken zu einem Thema, das aktuell im Schatten des Releases steht: die Rente.

Mehrere der wichtigsten Entwickler bei Nintendo, die wir seit etwa 40 Jahren kennen, werden wahrscheinlich im Laufe dieser [Anmerkung der Redaktion: Konsolen-]Generation aus dem Unternehmen ausscheiden, und in den Ruhestand gehen, vorausgesetzt, sie dauert 7–8 Jahre. Kit Ellis im Podcast „The Switch 2 is Here and Everything is About to Change at Nintendo“ via YouTube

In Japan, wo Nintendo seinen Sitz hat, gehen Menschen für gewöhnlich mit etwa 65 Jahren in Rente (via Tradingeconomics.com). Dieses Alter werden viele der Mitarbeiter erreichen, die wohl zu Zeiten nach dem Hype um Tetris auf dem Gameboy eingestellt wurden und das Unternehmen seit jeher prägen. Darunter sind auch prominente Gesichter.

Hier seht ihr, wie die Switch 2 aussehen soll:

Veränderung in der Präsentation

Was könnte sich dadurch verändern? Der Ex-Host Kit Ellis weist darauf hin, dass Shigeru Miyamoto, der Schöpfer der Mario-, Zelda- und Donkey Kong-Reihe, heute schon 72 Jahre alt ist. „Viele Leute bei Nintendo gehen mit 65 Jahren in den Ruhestand. Er hat offensichtlich Gründe, zu bleiben, und sie brauchen ihn, und er will offensichtlich weiterarbeiten, aber in acht Jahren wird er 80 Jahre alt sein … und es geht aufwärts.“

In der Führungsetage von Nintendo stehen viele Köpfe kurz vor dem Ruhestand:

Yoshio Sakamoto, Schöpfer von Metroid ist 65 Jahre alt

Takashi Tezuka, rechte Hand des Mario-Erfinders, ist 64 Jahre alt

Nintendo Komponist Koji Kondo ist 63 Jahre alt

Eiji Aonuma, Produzent von Zelda, ist 62 Jahre alt

Kensuke Tanabe, Produzent der Metroid Prime Spiele, ist 62 Jahre alt

Nintendos Leiter für Planung und Entwicklung, Shin’ya Takahashi, ist 61 Jahre alt

Kit Ellis sagt dazu: „Ich sage nicht, dass alle diese Leute gehen werden, aber einige von ihnen werden es wahrscheinlich sein. Es ist also eine offene Frage, wer diese wichtigen Führungsrollen übernehmen wird, und zwar nicht nur innerhalb der Spiele-Franchises, die wir kennen, sondern einfach innerhalb des Unternehmens im Allgemeinen, es wird einen natürlichen, kulturellen Wandel geben, wenn neue Leute diese Rollen übernehmen […]“.

Seine Kollegin Krysta Yang ergänzt: „Es wird sich anders anfühlen, wenn diese Leute das Unternehmen verlassen, weil man sie einfach nicht ersetzen kann, […] Man kann die Fähigkeiten vermitteln, aber man kann sie als Menschen nicht ersetzen. Es wird sich einfach anders anfühlen. Das bedeutet nicht, dass die Spiele schlecht sein werden, es wird sich nur anders anfühlen.“

Im Laufe des Podcasts sprechen die ehemaligen Mitarbeiter auch darüber, dass der natürliche Wandel, den Nintendo durchleben wird, nichts Schlechtes ist. Laut ihnen wird der Wechsel frische Perspektiven ermöglichen, indem neue Menschen die Plätze in der Führungsetage einnehmen. Es ist aber ein Moment, bei dem sich vieles im Unternehmen und in der Kultur des Unternehmens ändern kann.

Bis es so weit ist, muss Nintendo allerdings erstmal die Veröffentlichung der Switch 2 gelingen. Vor dem großen Release haben wir euch bereits jetzt alle Gerüchte rund um die Konsole auf MeinMMO zusammengefasst: Nintendo Switch 2: Spezifikationen und Performance – Alle Leaks und Gerüchte im Überblick