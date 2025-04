Die Nintendo Switch 2 hat mich mit ihrer Preis-Politik verloren, dabei bin ich seit 38 Jahren Nintendo-Fan

MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz ist nicht nur MMORPG-Enthusiast, er zockt seit knapp 38 Jahren Games aller Couleur. Mit Nintendo fing damals alles an. Entsprechend groß war die Vorfreude auf die Nintendo Switch 2. Doch die ist Geschichte.

Meine Liebe zum Gaming entstand vor knapp 38 Jahren, als mir mein guter Kumpel Andi stolz sein neues Nintendo Entertainment System präsentierte. Er legte das Modul von Super Mario Bros. ein und es war um mich geschehen. Wir spielten das Hüpf-Abenteuer über Wochen hoch und runter. Was war das eine Gaudi!

Selbst heute noch legt sich ein warmer, nostalgischer Schleier der Zufriedenheit um mein Herz, wenn ich eines der Mario-Musikthemen aus dem ersten Teil höre. Gleiches gilt für die Soundtracks von Tetris oder The Legend of Zelda. Nintendo World Cup, Duck Tales, Metroid … was war das eine tolle Konsole für den Erstkontakt.

Mit dem SNES intensivierte sich dann noch meine Beziehung zu Nintendo. Ein Zelda: A Link to the Past gehört für mich bis heute ganz klar zu den besten Spielen aller Zeiten. Zudem entdeckte ich auf dem Nachfolger vom NES meine Liebe zu japanischen (Action-)Rollenspielen. Secret of Mana, Terranigma, Illusion of Time, Secret of Evermore … ich hab sie fast alle gespielt.

Bis heute Nintendo im Herzen

Diese Verbundenheit zu den Nintendo-Konsolen hat sich bis heute gehalten. Zwar zocke ich heute auf PC und PlayStation 5 deutlich mehr, doch hab’ ich auch mit der Switch viele tolle Stunden verbracht. Oft mit den Jungs oder meiner Frau, etwa in Mario Kart 8, Super Mario Bros. Wonder, Mario Party oder Super Smash Bros. Ultimate. Ab und an aber auch allein mit Xenoblade Chronicles 3 oder dem Super Mario RPG.

Entsprechend gespannt war ich auf die Details zur Switch 2. Und ja, ich gebe es zu: Wenn ich die Trailer von Mario Kart World sehe oder an das neue Metroid denke, dann springen bestimmte Synapsen in meinem Hirn an, die richtig Bock auf die neue Generation der Nintendo-Spiele haben.

Neue Preis-Politik killt jede Vorfreude

Seit dieser Woche hat sich meine Vorfreude jedoch in Luft aufgelöst. 469,99 Euro für die günstige Version der Nintendo Switch 2. Dazu geschmeidige 90 Euro für die physische Version von Mario Kart World. Das macht 560 Euro für das Minimalpaket. Weitere Spiele, Speicherkarte und zusätzliche Controller sind da noch gar nicht drin (man wäre schnell bei fast 800 Euro).

Ganz ehrlich: In einer Zeit, in der alles teurer wird und immer weniger Geld vom Gehalt übrigbleibt, ist mir das ein viel zu hoher Preis für eine Konsole, die zwar mit ziemlicher Sicherheit tolle, weil spaßige Spiele für die ganze Familie bekommen, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aber bereits technisch angestaubt sein wird. Und die hinter PC und PS5 weiterhin nur Platz 3 einnehmen dürfte.

Und selbst in den Familien aus meinem Umfeld, die nicht zig Games-Plattformen zu Hause stehen haben, sehe ich kaum potenzielle Käufer der Switch 2. Der Standard ist dort eher, dass man sich für kleines Geld eine gebrauchte PlayStation (oft sogar eher eine PS4 als PS5) oder Switch ins Wohnzimmer stellt, um ein bisschen mit den Kids daddeln zu können.

Der Preis der Switch 2 ist meilenweit von dem weg, was sie sich für so etwas leisten können oder wollen. Für mich persönlich steht auf jeden Fall fest, dass ich bei der Switch 2 – anders als noch bei der Nintendo Switch – sicherlich nicht zu den Erstkäufern gehören werde.

Je nachdem wie Preisstabil die Konsole bleibt, könnte meine Switch für lange Zeit sogar die letzte Nintendo-Konsole sein, die ich gekauft habe. Der kleine Karsten von 1987 blickt bei dieser Erkenntnis sehr traurig auf die Zukunft. Dass nicht nur ich enttäuscht bin, zeigt die folgende News: Vorstellung der Switch 2 ist das größte Event auf Twitch 2025, doch Nintendo hat sicher auf eine andere Reaktion gehofft