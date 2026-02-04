Ultrabestien sehen aus wie verstoßene Pokémon, weil sie genau das sind

Die Ultrabestien in Pokémon haben ein eher untypisches Erscheinungsbild. Und das hat einen guten Grund, wie der Designer der Monster offenbart hat.

Was sind Ultrabestien? Im Gegensatz zu den sonst bekannten Monstern aus der Welt der Pokémon sind Ultrabestien aus einer anderen Welt oder auch Dimension. Sie stammen aus der sogenannten Ultradimension und gelangen über Ultrapforten in die Pokémon-Welt.

Dies ist auch der Grund, warum sich die Ultrabestien schwer mit regulären Pokébällen einfangen lassen. Dafür wurden extra die Ultrabälle entwickelt, mit denen ihr die Monster aus der anderen Dimension wesentlich leichter fangen könnt.

Ultrabestien haben ihr Debüt in den Hauptspielen Sonne und Mond gefeiert und sind auch in anderen Spielen der Reihe, wie Pokémon GO, inzwischen ein fester Bestandteil. Ein ehemaliger Mitarbeiter von Game Freak, den Entwicklern der Pokémon-Spiele, hat sich nun zu dem Erscheinungsbild der Bestien geäußert.

„Manifestation meines eigenen Grolls“

Wer ist der ehemalige Mitarbeiter? Yusuke Omura ist ein Illustrator und Charakterdesigner, der bis 2016 bei Game Freak gearbeitet hat. In dieser Position war er auch für die Erstellung von neuen Pokémon-Designs zuständig.

Laut Omura gibt es eine ganz eigene Geschichte hinter dem Erscheinungsbild der Ultrabestien, die nicht allen Poké-Fans gefällt. Sie sehen quasi aus wie verstoßene Pokémon, weil sie das im Grunde auch sind. Dies hängt mit Ken Sugimori, dem künstlerischen Leiter von Game Freak, zusammen, der für das Design der Charaktere sowie der Pokémon zuständig ist.

Omura schreibt dazu auf X:

Die Ultrabestien entstanden, indem ich alle Entwürfe, die Herr Sugimori bis dahin abgelehnt hatte, noch einmal hervorholte und dann bewusst genau die Gründe für diese Ablehnungen als Leitfaden für die neuen Entwürfe verwendete. In gewisser Weise sind sie also auch eine kollektive Manifestation meiner Ressentiments und meines Grolls, was ziemlich beängstigend ist, nicht wahr? Das bedeutet jedoch keineswegs, dass ich Herrn Sugimori hasse oder so etwas.

Das Design der Ultrabestien basiert also auf Ideen, die Omura für neue Pokémon hatte und die von Sugimori abgeschmettert wurden. In Form der Ultrabestien haben sie aber letztlich doch noch ihren Weg in die Welt der Pokémon gefunden.

Ob die Ultrabestien in zukünftigen Titeln der Pokémon-Reihe wieder Bestandteil sind, ist aktuell noch nicht bekannt. Im letzten Jahr gab es jedoch einen Leak, der einige vermeintliche Informationen zu den neuen Spielen des beliebten Franchises verraten hat: Leak enthüllt alle Spiele zu Pokémon bis 2030, darunter ein MMO, das sich viele Fans seit ihrer Kindheit wünschen.