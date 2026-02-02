Pokémon Legenden: Z-A – Alle gültigen Codes und Geheimgeschenke (Februar 2026)

GuideService
2 Min. Alexander Mehrwald 0 Kommentare Lesezeichen
Pokémon Legenden: Z-A – Alle gültigen Codes und Geheimgeschenke (Februar 2026)

Auch in Pokémon Legenden: Z-A gibt es Codes, mit denen ihr euch über Geheimgeschenke kostenlose Items sichern könnt. Alles, was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Welche Geheimgeschenke gibt es derzeit? Über Geheimgeschenke könnt ihr zu verschiedenen Gelegenheiten diverse Items und Pokémon gratis abstauben. Für manche benötigt ihr Codes, andere könnt ihr euch einfach über die Internetverbindung sichern.

Derzeit gibt es folgende Geheimgeschenke:

  • PREPAR1NG: Max-Wiederbelebung x 5, Vollständige Wiederherstellung x 10, Ultrabälle x 10
  • (NEU) Kein Code: Project M, Mewtunit X, Mewtunit Y
    • Abschluss der Hauptkampagne erforderlich
  • Kein Code: Diancite-Stein mit Extra-Mission
    • Durch ein Mystery Gift erhaltet ihr den Diancite-Stein und die Extra-Mission „Shine Bright like a Gemstone“. Mit diesem Stein könnt ihr zudem Diancite zu einer MEga-Entwicklung verhelfen.
  • Kein Code: Trasla mit Guardevoirnit
    • Erhaltet ihr, sofern ihr einen Nintendo Account und Internet habt (ihr braucht kein Abo) und das Spiel vor dem 28. Februar 2026 kauft
  • Individueller Code: 100 Pokébälle
    • Beim Kauf der digitalen Version des Spiels bis zum 10. März 2026
  • Individueller Code: 3 Turbobälle, 3 Schwerbälle, 3 Levelbälle, 3 Köderbälle
    • Beim Kauf des Mega-Dimensions-DLCs bis zum 10. März 2026

Beachtet, dass ihr für die Geschenke eine bestehende Internetverbindung braucht und dass sie nur einmal eingelöst werden können. Die individuellen Codes erhaltet ihr bei eurem Kauf per E-Mail.

Wir aktualisieren den Artikel fortlaufend, sobald es neue Codes gibt. Schaut also gerne regelmäßig wieder vorbei!

Update vom 02. Februar 2026: Es gibt einen neuen Code für kostenlose Items. Auch die alten Codes sind noch gültig.
Pokémon-Legenden: Z-A stellt neuen Story-Trailer für Switch vor
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Ein neues Samurai-Soulslike für Steam lockt 40.000 Spieler in die Demo, und selbst das Tutorial scheint tödlich Markipliers Film Iron Lung bricht eine der wichtigsten Film-Regeln und macht damit alles richtig Ich habe ein Ritter-Spiel auf Steam mehr als 50 Stunden gespielt und das nur in der kurzen Demo Neue Konkurrenz für Diablo lässt euch die Spielwelt komplett zerstören, bekommt bald eine kostenlose Demo auf Steam Ich habe an einem Wochenende ein Game auf Steam durchgespielt, bei dem mein Bücher-Wissen richtig nützlich war WoW: Community findet Rätsel-Kammer, Veteranen bekommen einen tollen Titel Malcolm Mittendrin Reboot: Start, Trailer und Cast – Alle Infos zur Comedy-Fortsetzung Andere Anime scheitern grandios, doch einer wird mit jeder Staffel besser Spieler zündet gigantisches Feuerwerk in ARC Raiders, die Community scherzt: Hat die Server frittiert Tausende Personen haben ihren Job wegen KI verloren, ein britischer Minister kennt die Lösung: ein Grundeinkommen Anime-RPG lockt mit schönen Waifus, doch die Spieler ahnen Böses

Codes eingeben – So erhaltet ihr die Geheimgeschenke

Ab wann kann man Geheimgeschenke bekommen? Ihr schaltet die Funktion frei, nachdem ihr das erste Mal in der dritten Hauptquest mit Magnolia gesprochen habt. Dafür braucht ihr rund eine Stunde Spielzeit, sofern ihr nicht vom Weg abkommt.

Wie löst man Codes ein? Ruft über die X-Taste das Menü auf. Dann geht ihr auf den Punkt „Mehrspieler/Online“ und findet dort das Feld „Geheimgeschenk“.

Dort habt ihr dann die Auswahl zwischen folgenden Punkten:

  • Per Internet empfangen
  • Per Seriencode/Passwort empfangen
  • Geheimgeschenke überprüfen

Habt ihr einen Coden, den ihr eingeben wollt, müsst ihr dafür die zweite Option wählen und den Code einfach eingeben und bestätigen. Ihr findet euer Geheimgeschenk dann unter dem letzten Punkt in der vorherigen Ansicht.

Achtung: Ihr braucht dafür eine bestehende Internetverbindung. Ein Abo ist aber nicht nötig – ihr benötigt nur einen Nintendo Account.

Mehr zum Thema
1
Neuer Konkurrent lässt Pokémon und Palworld alt aussehen, zeigt im neuen Trailer, wie gut ein Monstersammler 2026 aussehen kann
von Cedric Holmeier
2
Pokémon Legenden Z-A: Alle Tausch-Codes für Entwicklungen – So könnt ihr ohne Freunde tauschen
von Alexander Mehrwald
3
Trainer will Pokémon für spätere Generationen sichern, macht seine Sammlung fit für die Apokalypse
von Jasmin Beverungen

Für all diese Geschenke braucht ihr kein Abo. Wenn ihr jetzt nach Release schnell seid, könnt ihr euch auch eine besondere Mega-Entwicklung sichern. Für die braucht ihr das Abo allerdings, für viele könnte sich das aber lohnen: Wenn ihr schnell genug grindet, könnt ihr eine zeitlich begrenzte Mega-Evolution in Pokémon Legenden: Z-A erhalten, doch dafür braucht ihr ein Abo

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
6
Gefällt mir!
0
Kommentieren

Pokémon Legenden Z-A: Alle Tausch-Codes für Entwicklungen – So könnt ihr ohne Freunde tauschen

Pokémon Legenden Z-A: Mega-Splitter eintauschen – Alles, was ihr dazu wissen müsst

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx