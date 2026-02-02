Pokémon Legenden: Z-A – Alle gültigen Codes und Geheimgeschenke (Februar 2026)

Auch in Pokémon Legenden: Z-A gibt es Codes, mit denen ihr euch über Geheimgeschenke kostenlose Items sichern könnt. Alles, was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Welche Geheimgeschenke gibt es derzeit? Über Geheimgeschenke könnt ihr zu verschiedenen Gelegenheiten diverse Items und Pokémon gratis abstauben. Für manche benötigt ihr Codes, andere könnt ihr euch einfach über die Internetverbindung sichern.

Derzeit gibt es folgende Geheimgeschenke:

PREPAR1NG : Max-Wiederbelebung x 5, Vollständige Wiederherstellung x 10, Ultrabälle x 10

: Max-Wiederbelebung x 5, Vollständige Wiederherstellung x 10, Ultrabälle x 10 (NEU) Kein Code: Project M, Mewtunit X, Mewtunit Y Abschluss der Hauptkampagne erforderlich

Kein Code: Project M, Mewtunit X, Mewtunit Y Kein Code: Diancite-Stein mit Extra-Mission Durch ein Mystery Gift erhaltet ihr den Diancite-Stein und die Extra-Mission „Shine Bright like a Gemstone“. Mit diesem Stein könnt ihr zudem Diancite zu einer MEga-Entwicklung verhelfen.

Kein Code: Trasla mit Guardevoirnit Erhaltet ihr, sofern ihr einen Nintendo Account und Internet habt (ihr braucht kein Abo) und das Spiel vor dem 28. Februar 2026 kauft

Individueller Code: 100 Pokébälle Beim Kauf der digitalen Version des Spiels bis zum 10. März 2026

Individueller Code: 3 Turbobälle, 3 Schwerbälle, 3 Levelbälle, 3 Köderbälle Beim Kauf des Mega-Dimensions-DLCs bis zum 10. März 2026



Beachtet, dass ihr für die Geschenke eine bestehende Internetverbindung braucht und dass sie nur einmal eingelöst werden können. Die individuellen Codes erhaltet ihr bei eurem Kauf per E-Mail.

Wir aktualisieren den Artikel fortlaufend, sobald es neue Codes gibt. Schaut also gerne regelmäßig wieder vorbei!

Update vom 02. Februar 2026: Es gibt einen neuen Code für kostenlose Items. Auch die alten Codes sind noch gültig.

Codes eingeben – So erhaltet ihr die Geheimgeschenke

Ab wann kann man Geheimgeschenke bekommen? Ihr schaltet die Funktion frei, nachdem ihr das erste Mal in der dritten Hauptquest mit Magnolia gesprochen habt. Dafür braucht ihr rund eine Stunde Spielzeit, sofern ihr nicht vom Weg abkommt.

Wie löst man Codes ein? Ruft über die X-Taste das Menü auf. Dann geht ihr auf den Punkt „Mehrspieler/Online“ und findet dort das Feld „Geheimgeschenk“.

Dort habt ihr dann die Auswahl zwischen folgenden Punkten:

Per Internet empfangen

Per Seriencode/Passwort empfangen

Geheimgeschenke überprüfen

Habt ihr einen Coden, den ihr eingeben wollt, müsst ihr dafür die zweite Option wählen und den Code einfach eingeben und bestätigen. Ihr findet euer Geheimgeschenk dann unter dem letzten Punkt in der vorherigen Ansicht.

Achtung: Ihr braucht dafür eine bestehende Internetverbindung. Ein Abo ist aber nicht nötig – ihr benötigt nur einen Nintendo Account.

Für all diese Geschenke braucht ihr kein Abo. Wenn ihr jetzt nach Release schnell seid, könnt ihr euch auch eine besondere Mega-Entwicklung sichern. Für die braucht ihr das Abo allerdings, für viele könnte sich das aber lohnen: Wenn ihr schnell genug grindet, könnt ihr eine zeitlich begrenzte Mega-Evolution in Pokémon Legenden: Z-A erhalten, doch dafür braucht ihr ein Abo