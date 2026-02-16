Pokémon Legenden Z-A: Alle Tausch-Codes für Entwicklungen – So könnt ihr ohne Freunde tauschen

In Pokémon Legenden Z-A müsst ihr manche Wesen über die Tauschfunktion entwickeln lassen. Hier findet ihr alle wichtigen Codes, damit ihr euch nicht erst Freunde dafür suchen müsst.

Wofür sind die Codes? X-User @AustinJohnPlays hat eine Sammlung verschiedener Codes in seinem Post geteilt, denen er bestimmte Pokémon zugewiesen hat. Diese Codes könnt ihr dann über die Tauschfunktion nutzen, um gezielt Pokémon zu tauschen, die nur über einen Tausch ihre Entwicklung bekommen.

Auf diese Weise könnt ihr Spieler finden, die dasselbe Wesen tauschen wollen, ohne dass ihr Freunde haben müsst, die mit euch tauschen. Welche Codes es gibt und wie ihr sie verwendet, erfahrt ihr hier.

Update vom 16. Januar 2026: Wir haben zwei kleine Fehler ausgebessert.

Alle verfügbaren Tausch-Codes für Pokémon Legenden Z-A

Hier findet ihr alle Codes, die Austin John Plays in seinem Post geteilt hat:

Code Pokémon 00630063 Kadabra gegen Kadabra 00660066 Alpollo gegen Alpollo 01260126 Maschock gegen Maschock 01820182 Paragoni gegen Paragoni 02040204 Irrbis gegen Irrbis 00960096 Parfi gegen Parfi

Muss einen Duftbeutel tragen 00980098 Flauschling gegen Flauschling

Muss Sahnehäubchen tragen 01370137 Flegmon gegen Laschoking

Muss King-Stein tragen 01760176 Sichlor gegen Sichlor

Muss Metallmantel tragen 01970197 Onix gegen Onix

Muss Metallmantel tragen

Tausch-Codes benutzen – so geht’s

Wie funktionieren die Codes? Die Codes sind dafür da, dass möglichst viele Spieler der Community von ihnen erfahren und sie nutzen, um sich gegenseitig zu helfen. Um so einen Code-Tausch durchzuführen, folgt ihr folgenden Schritten:

Sucht den passenden Code in der Liste aus und habt das passende Pokémon bereit

Öffnet euer Menü und folgt dem Pfad: Mehrspieler/Online → Link-Tausch → Weit entfernte Spieler → Link Code

Gebt dann den Tausch-Code aus der Liste ein und wartet – das kann leider auch schon mal eine Weile dauern

Wird ein geeigneter Tausch-Partner gefunden, der denselben Code verwendet, könnt ihr den Tausch durchführen

Sobald ihr getauscht habt, entwickelt sich euer gewünschtes Pokémon

Achtet dabei darauf, dass euer Tausch-Partner auch wirklich das gewünschte Pokémon und gegebenenfalls auch das richtige Item zum Tausch anbietet. Zusätzlich solltet ihr aufpassen, dass ihr nicht versehentlich eure seltenen Shinys eintauscht.

Das System setzt auf Vertrauen und darauf, dass möglichst viele Spieler diese Codes nutzen. Es kann also auch passieren, dass ihr eine Weile niemanden findet, der zeitgleich den Code benutzt. Probiert es dann einfach später nochmal.

Gerade, wenn ihr auf der Jagd nach Shinys seid, kann es ganz schön lange dauern, bis ihr euer gewünschtes Ziel erreicht. Ein Shiny-Pokémon könnt ihr allerdings ganz einfach während einer Nebenmission einheimsen. Wie und wo erfahrt ihr hier: In Pokémon Legenden: Z-A könnt ihr ganz einfach ein seltenes Shiny bekommen – ihr müsst dafür nur eine Nebenmission erledigen