Pokémon Legenden Z-A: Alle Tausch-Codes für Entwicklungen – So könnt ihr ohne Freunde tauschen

Pokémon Legenden Z-A: Alle Tausch-Codes für Entwicklungen – So könnt ihr ohne Freunde tauschen

In Pokémon Legenden Z-A müsst ihr manche Wesen über die Tauschfunktion entwickeln lassen. Hier findet ihr alle wichtigen Codes, damit ihr euch nicht erst Freunde dafür suchen müsst.

Wofür sind die Codes? X-User @AustinJohnPlays hat eine Sammlung verschiedener Codes in seinem Post geteilt, denen er bestimmte Pokémon zugewiesen hat. Diese Codes könnt ihr dann über die Tauschfunktion nutzen, um gezielt Pokémon zu tauschen, die nur über einen Tausch ihre Entwicklung bekommen.

Auf diese Weise könnt ihr Spieler finden, die dasselbe Wesen tauschen wollen, ohne dass ihr Freunde haben müsst, die mit euch tauschen. Welche Codes es gibt und wie ihr sie verwendet, erfahrt ihr hier.

Update vom 16. Januar 2026: Wir haben zwei kleine Fehler ausgebessert.
Alle verfügbaren Tausch-Codes für Pokémon Legenden Z-A

Hier findet ihr alle Codes, die Austin John Plays in seinem Post geteilt hat:

CodePokémon
00630063Kadabra gegen Kadabra
00660066Alpollo gegen Alpollo
01260126Maschock gegen Maschock
01820182Paragoni gegen Paragoni
02040204Irrbis gegen Irrbis
00960096Parfi gegen Parfi
Muss einen Duftbeutel tragen
00980098Flauschling gegen Flauschling
Muss Sahnehäubchen tragen
01370137Flegmon gegen Laschoking
Muss King-Stein tragen
01760176Sichlor gegen Sichlor
Muss Metallmantel tragen
01970197Onix gegen Onix
Muss Metallmantel tragen

Tausch-Codes benutzen – so geht’s

Wie funktionieren die Codes? Die Codes sind dafür da, dass möglichst viele Spieler der Community von ihnen erfahren und sie nutzen, um sich gegenseitig zu helfen. Um so einen Code-Tausch durchzuführen, folgt ihr folgenden Schritten:

  • Sucht den passenden Code in der Liste aus und habt das passende Pokémon bereit
  • Öffnet euer Menü und folgt dem Pfad: Mehrspieler/Online → Link-Tausch → Weit entfernte Spieler → Link Code
  • Gebt dann den Tausch-Code aus der Liste ein und wartet – das kann leider auch schon mal eine Weile dauern
  • Wird ein geeigneter Tausch-Partner gefunden, der denselben Code verwendet, könnt ihr den Tausch durchführen
  • Sobald ihr getauscht habt, entwickelt sich euer gewünschtes Pokémon

Achtet dabei darauf, dass euer Tausch-Partner auch wirklich das gewünschte Pokémon und gegebenenfalls auch das richtige Item zum Tausch anbietet. Zusätzlich solltet ihr aufpassen, dass ihr nicht versehentlich eure seltenen Shinys eintauscht.

Das System setzt auf Vertrauen und darauf, dass möglichst viele Spieler diese Codes nutzen. Es kann also auch passieren, dass ihr eine Weile niemanden findet, der zeitgleich den Code benutzt. Probiert es dann einfach später nochmal.

Gerade, wenn ihr auf der Jagd nach Shinys seid, kann es ganz schön lange dauern, bis ihr euer gewünschtes Ziel erreicht. Ein Shiny-Pokémon könnt ihr allerdings ganz einfach während einer Nebenmission einheimsen. Wie und wo erfahrt ihr hier: In Pokémon Legenden: Z-A könnt ihr ganz einfach ein seltenes Shiny bekommen – ihr müsst dafür nur eine Nebenmission erledigen

Pokémon Legenden: Z-A – Alle gültigen Codes und Geheimgeschenke (Februar 2026)

Pokémon Legenden Z-A: Mega-Splitter eintauschen – Alles, was ihr dazu wissen müsst

DonnerPanda
#1254251

Hallo
In eurem Artikel sind 2 Fehler.

  • Mann muss ein Flegmon mit King-Stein tauschen um ein Laschoking zu bekommen.
  • Das eine Pokemon heißt Alpollo nicht Apollo

Vielleicht könnt ihr das für andere ändern.
LG

0
aschuerlein
#1254649

Hi! Vielen Dank für den Hinweis. ﻿😃﻿ Da hast du vollkommen recht, haben wir angepasst.

0
