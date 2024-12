Pokémon TCG Pocket: Release der nächsten Sets – Infos & Leaks zu neuen Karte

Wann erscheint das nächste Set in Pokémon TCG Pocket? Wir fassen alle bekannten Infos zusammen.

Im Oktober 2024 erschien Pokémon TCG Pocket und begeistert seitdem jede Menge Fans.

Zum Start brachte das Spiel drei Sets unter dem Titel „Unschlagbare Gene“ mit: Das Glurak-, das Pikachu- und das Mewtu-Pack.

Seitdem kamen noch ein paar Karten über Events ins Spiel, ein vollständiges neues Set fehlt bislang aber noch. Wann kommen die nächsten Sets zu Pokémon TCG Pocket?

Neue Karten für Pokémon TCG Pocket noch im Dezember 2024

Offizielle Infos zum Release: Konkret gab das Team hinter Pokémon TCG Pocket bekannt, dass ein neues Booster-Pack bis zum Ende des Jahres erscheinen soll. Das wurde in einem Brief an die Community angekündigt, gemeinsam mit dem Tausch-Feature im Januar.

Dementsprechend sollte ein neues Booster spätestens bis zum 31. Dezember 2024 erscheinen. Dazu passt aber auch ein Leak, der ein genaueres Datum wissen will.

Leaks zum Release: Einem Leak zufolge (via ptcgpocket.gg) sind zwei Sets in Planung, die in Kürze erscheinen sollen.

Das erste ist das „Mini Set A1A“. Es soll laut Leak am 17. Dezember 2024 erscheinen und würde wohl eine Erweiterung von „Unschlagbare Gene“ darstellen.

Das zweite ist die „New Expansion A2“, die eine größer angelegte Erweiterung bedeuten würde. Sie ist laut Leak für den 30. Januar gelistet.

Wichtig: Bei den Leaks handelt es sich um bislang unbestätigte Daten. Ob die genannten neuen Sets zu diesem Zeitpunkt (oder überhaupt) erscheinen, ist derzeit noch unklar.

Der erste Leak würde zur offiziellen Mitteilung der Entwickler passen. Gleichzeitig fällt auf, dass es noch keine offizielle Ankündigung des Boosters gibt – und das nur wenige Tage vor dem möglichen Release-Termin.

Daher bleibt abzuwarten, ob es zu diesem Zeitpunkt tatsächlich ein neues Set gibt. Einen grundsätzlichen Ablaufplan aktueller Termine, Events und Releases in Pokémon TCG Pocket findet ihr derweil hier: Pokémon TCG Pocket Roadmap: Alles zu kommenden Erweiterungen und Events.