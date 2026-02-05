7 starke Spin-offs zu Pokémon, die so gut wie die Hauptteile sind

Pokémon besteht nicht nur aus den Haupttiteln. Viele Spin-offs erweitern die Reihe mit neuen Ideen, Genres und Ansätzen. MeinMMO stellt euch die 7 besten davon vor.

Wie wurde diese Liste erstellt? Die Pokémon-Reihe hat nicht nur unzählige Haupttitel (immerhin befinden wir uns mittlerweile in der neunten Generation), Trainer können sich auch in vielen Spin-offs austoben, die einen anderen Blick auf die Welt der Monster werfen.

Dieses Ranking basiert dabei auf der persönlichen Meinung des Autors und ist subjektiv. Fehlt euer Lieblings-Spin-off oder ihr stimmt dem Ranking nicht zu, schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Zusätzlich zu den Titeln geben wir euch auch die Plattformen an und ob ihr die Spiele noch regulär kaufen könnt.

Honorable Mentions

Pokémon Conquest (DS / Taktikspiel, das nie in Deutschland erschien)

Pokémon Unite (Switch, Mobile / Solides MOBA mit nerviger Monetarisierung)

Pokémon Ranger – Reihe (DS / Einzigartiges Spielkonzept, das Pokémon ganz anders nutzt)

– Reihe (DS / Einzigartiges Spielkonzept, das Pokémon ganz anders nutzt) Die Legends-Reihe (Switch / Beide Spiele sind trotz anderer Struktur so nah am Haupttitel-Konzept, dass wir sie hier erwähnen)

Pokémon: Karpador Jump (Mobile / witziger Clicker -Titel, der sich schnell ermüdet)

7. Pokémon Stadium 2

Plattformen: Nintendo 64 (Gebrauchtmarkt) und als Teil der Nintendo 64 -App auf der Switch (nur mit dem Nintendo Switch Online plus Erweiterungspaket -Abo spielbar)

Die Pokémon-Stadium-Reihe auf dem N64 brachte zum ersten Mal die Pokémon-Kämpfe des Game Boys auf den großen Fernseher. Die spielen sich bis heute noch ganz gut, vor allem, wenn man eine gewisse Nostalgie für die Polygon-Grafik hat.

Leider gibt es wenig taktische Tiefe, vor allem, wenn man keine Pokémon von den alten Game Boy -Spielen hat, um sie zu übertragen. Das geht sowieso nur auf dem Nintendo 64 mit dem Transfer Pak. Für einen spaßigen Abend mit Freunden kann man aber auch gut die Minispiele des Games anwerfen, die bis heute Spaß machen.