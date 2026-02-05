7 starke Spin-offs zu Pokémon, die so gut wie die Hauptteile sind

ListeSpecial
5 Min. Niko Hernes 0 Kommentare Lesezeichen
7 starke Spin-offs zu Pokémon, die so gut wie die Hauptteile sind

Pokémon besteht nicht nur aus den Haupttiteln. Viele Spin-offs erweitern die Reihe mit neuen Ideen, Genres und Ansätzen. MeinMMO stellt euch die 7 besten davon vor.

Wie wurde diese Liste erstellt? Die Pokémon-Reihe hat nicht nur unzählige Haupttitel (immerhin befinden wir uns mittlerweile in der neunten Generation), Trainer können sich auch in vielen Spin-offs austoben, die einen anderen Blick auf die Welt der Monster werfen.

Dieses Ranking basiert dabei auf der persönlichen Meinung des Autors und ist subjektiv. Fehlt euer Lieblings-Spin-off oder ihr stimmt dem Ranking nicht zu, schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Zusätzlich zu den Titeln geben wir euch auch die Plattformen an und ob ihr die Spiele noch regulär kaufen könnt.

Mit Pokémon Pokopia mixt Nintendo zwei seiner beliebtesten Reihen für die Switch
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
7 starke Spin-offs zu Pokémon, die so gut wie die Hauptteile sind Wenn ihr noch nie Monster Hunter gespielt habt, ist dieses Paket der beste Einstieg 7 starke Spin-offs zu Pokémon, die so gut wie die Hauptteile sind Der erste große Hit für die Switch 2 bekommt einen überraschenden DLC und ihr könnt ihn schon spielen Hades II ist grandios, wird aber wegen einer Sache wohl nicht das God Tier auf Steam erreichen Das Videospiel eurer Kindheit wurde 29 Jahre nach Release ins Guinessbuch der Rekorde aufgenommen, doch der Grund ist brandaktuell Ein Deckbuilder ist auf Steam 95 Prozent positiv, schickt euch auf einen höllisch motivierenden Himmelstrip Die Katze eines Nutzers belagert seinen Gaming-PC so hartnäckig, dass er ihn umbauen muss Die Nintendo Switch 2 im Unboxing-Video Nintendo sagt, eure Spiele auf Switch können aufhören zu funktionieren, wenn ihr wieder gemein zu Zelda seid Wann erscheint die Nintendo Switch 2? JETZT – alles was ihr zu Preis, Verfügbarkeit und Vorbestellung wissen müsst „Hat der Gaming-Industrie irreparablen Schaden zugefügt“ – Entwickler sagt, ein Shooter ist schuld, dass wir kein Bloodborne 2 bekommen

Honorable Mentions

  • Pokémon Conquest (DS / Taktikspiel, das nie in Deutschland erschien)
  • Pokémon Unite (Switch, Mobile / Solides MOBA mit nerviger Monetarisierung)
  • Pokémon Ranger– Reihe (DS / Einzigartiges Spielkonzept, das Pokémon ganz anders nutzt)
  • Die Legends-Reihe (Switch / Beide Spiele sind trotz anderer Struktur so nah am Haupttitel-Konzept, dass wir sie hier erwähnen)
  • Pokémon: Karpador Jump (Mobile / witziger Clicker-Titel, der sich schnell ermüdet)

7. Pokémon Stadium 2

  • Plattformen: Nintendo 64 (Gebrauchtmarkt) und als Teil der Nintendo 64-App auf der Switch (nur mit dem Nintendo Switch Online plus Erweiterungspaket-Abo spielbar)

Die Pokémon-Stadium-Reihe auf dem N64 brachte zum ersten Mal die Pokémon-Kämpfe des Game Boys auf den großen Fernseher. Die spielen sich bis heute noch ganz gut, vor allem, wenn man eine gewisse Nostalgie für die Polygon-Grafik hat.

Leider gibt es wenig taktische Tiefe, vor allem, wenn man keine Pokémon von den alten Game Boy-Spielen hat, um sie zu übertragen. Das geht sowieso nur auf dem Nintendo 64 mit dem Transfer Pak. Für einen spaßigen Abend mit Freunden kann man aber auch gut die Minispiele des Games anwerfen, die bis heute Spaß machen.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Pokémon-GO-Promo-Codes-Titel

Pokémon GO: Alle Promo Codes im Januar 2026 und ihre Belohnungen

Ash Pikachu

Pokémon GO: Freunde weltweit finden 2026 – Hier findet ihr Codes

Beste MMOs skaled

Die 10 aktuell besten MMOs und MMORPGs 2026

Pokemon GO 4 Tipps Winter

Pokémon GO: 4 Tipps für eure Runde im Schnee, wenn ihr draußen nicht erfrieren möchtet

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx