Pokémon TCG Pocket Codes – Alle Infos

Viele Spieler von Pokémon TCG Pocket fragen sich, ob es Codes für das Spiel gibt, in denen sie Belohnungen erhalten können. Wir haben uns die Thematik für euch angeguckt.

Codes sind in vielen Spielen eine beliebte Methode von den Entwicklern, um die Spieler mit kostenlosen Inhalten und Gimmicks zu belohnen. Auch in einem anderen mobilen Pokémon-Spiel, Pokémon GO, gibt es immer mal wieder Codes, in denen Trainer kostenlose Items erhalten.

Auch unter Spielern von Pokémon TCG Pocket wird öfter die Frage gestellt, ob es Codes für das Spiel gibt, woher man sie bekommt und welche Belohnungen sie bringen. Wir haben uns den aktuellen Stand für euch angesehen.

Hier seht ihr den offiziellen Trailer zum Pokémon TCG Pocket:

Gibt es Codes in Pokémon TCG Pocket?

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es noch keine Codes für Pokémon TCG Pocket, in denen ihr Belohnungen oder Gimmicks erhalten könnt. Im Spiel selbst gibt es bisher auch noch keinen Bereich, der auf das Einlösen von Codes hindeutet, beziehungsweise eine Möglichkeit dafür bietet.

Ob Codes in der Zukunft ihren Weg ins Spiel finden, wie ihr sie bekommt und welche Belohnungen ihr mit ihnen erhalten könnt, ist bislang nicht bekannt. Sollte es so weit sein, dann wird es auch im Spiel einen Bereich zum Einlösen der Codes geben. Sobald es hierzu neue Informationen gibt, werden wir diesen Artikel für euch aktualisieren.

Um abseits der regulären Belohnungen im Spiel Extras zu erhaschen, müsst ihr von daher bisher auf die Teilnahme an Events zurückgreifen, von denen es bereits einige in der Roadmap von Pokémon TCG Pocket gibt. Bisher gibt es im Spiel PvE-, PvP- und Wunderwahl-Events, in denen ihr zusätzliche Belohnungen erhalten könnt.

Neben dem Sammeln von Karten ist auch der Kampf ein großer Aspekt in TCG Pocket. Um hier erfolgreich zu sein, braucht ihr nicht nur die passende Taktik und die einzelnen Karten, sondern auch das passende Deck, um euren Gegnern einzuheizen. Passen dazu haben wir euch eine Tier List mit den besten Decks in Pokémon TCG Pocket erstellt.