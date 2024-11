Pokémon TCG Pocket Roadmap – Das erwartet euch in den kommenden Wochen

Pikachu ex Deck – So baut ihr eines der besten Decks in Pokémon TCG Pocket

Noch in diesem Jahr, also bis zum 31. Dezember 2024, soll es neue Booster-Packs in Pokémon TCG Pocket geben. Einen genaueren Termin gibt es bisher ebenso wenig wie konkrete Informationen zu den Boostern.

Path of Exile 2 möchte von Anfang an einen Fehler von Diablo 4 vermeiden

Seitdem Pokémon TCG Pocket herausgekommen ist, hat das Spiel mit Events nicht gegeizt. Es gibt PvP-Events, in denen ihr gegen andere Trainer kämpfen müsst und auch PvE-Events, bei denen ihr eure Stärke gegen die CPU beweisen müsst. Dazu kommen Wunderwahl-Events, bei denen ihr auch ohne Kämpfe an neue Karten gelangt.

In Pokémon TCG Pocket finden regelmäßig Events und Updates statt. Welche das in der kommenden Zeit sind, erfahrt ihr hier.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to