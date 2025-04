Pokémon TCG Pocket enthüllt neue Erweiterung und Community weiß schon jetzt, welche Karte die Meta dominieren wird

The Wheel of Time – Trailer zur Fantasy-Serie auf Amazon Prime

Eine Karte kann durch den Sonderbonbon sehr gut profitieren: Gengar-ex. Die Karte benötigt nur drei Energien, um anzugreifen und könnte sich dadurch ruhig eine seiner Entwicklungsstufen sparen. Kann eine Entwicklung übersprungen werden, ist sie schneller angriffsbereit. Mehr zu Gengar-ex und wie ihr ein Deck dazu baut, lest ihr auf MeinMMO: Pokémon TCG Pocket: Gengar ex Deck – Lohnt sich das?

Was ist der Nachteil der Karte? Auch wenn mit der Karte eine Entwicklungsphase übersprungen werden kann, bedeutet es nicht, dass ex-Karten unbedingt schneller angreifen können. Viele ex-Karten benötigen nämlich noch einiges an Energie, um ihre mächtigen Angriffe überhaupt auszuführen. Die muss auch erstmal gesammelt werden.

Was macht die Karte so besonders? Die Sonderbonbon-Karte spart viel Zeit, wenn es um Karten geht, die zwei Phasen haben. Schließlich überspringt ihr die Phase einfach.

Spielt ihr jetzt das Sonderbonbon, so ist es euch erlaubt, direkt die Phase-2-Karte auf das Basis-Pokémon zu legen und so die Entwicklung zu Phase 1 zu überspringen. Um das zu tun, muss die Phase-1-Karte noch nicht mal im Deck sein.

Das Besondere an der Karte: Sie erlaubt es den Spielern, die erste Phase der Entwicklung ihres Pokémon zu überspringen. Um die Karte zu spielen, muss ein Basis-Pokémon bereits auf dem Spielfeld liegen und ihr müsst die Phase-2-Karte, also die endgültige Entwicklungsstufe der Karte, bereits auf der Hand haben.

Was ist das für eine Karte? Es handelt sich dabei um die Karte „Sonderbonbon“, eine Item-Karte in Pokémon TCG Pocket. In dem neuen Trailer zu der Erweiterung Hüter des Firmaments wurde sie erstmals vorgestellt.

