Eine Firma hat gerade Niantic Games und Pokemon GO für 3,5 Milliarden Euro gekauft

Die Spekulationen haben ein Ende: Niantic und Pokémon GO wurden an Scopely verkauft. Die neuen Eigentümer äußern sich direkt zu den nächsten Schritten.

Wie kommt es zum Verkauf? Die Entwickler von Pokémon GO wurden nun vom Unternehmen Scopely aufgekauft. Das Unternehmen wurde 2011 in Los Angeles gegründet und im Juli 2023 für 4,9 Milliarden Dollar von der Savvy Games Group übernommen. Dabei handelt es sich um eine Firma, die zu Saudi-Arabien gehört. Der Hersteller dürfte den meisten am ehesten durch sein Spiel Monopoly Go bekannt sein.

Bereits vor einigen Wochen gab es Informationen, dass die Übernahme durch Scopely für angebliche 3,5 Milliarden US-Dollar im Gange sei. Nun hat Scopely bestätigt, dass sie Niantic und alle Spiele der Games-Abteilung inklusive Pokémon GO für diese Summe gekauft haben(via scopely.com).

Erstmal keine großen Veränderungen

Was bedeutet das für Pokémon GO? Die Spieler von Pokémon GO dürfen erstmal durchatmen. Wie die neuen Eigentümer angekündigt haben, soll es keine sofortigen Änderungen am Spiel geben. Ihr könnt also erstmal beruhigt weiter Monster fangen.

Auch für die Mitarbeiter soll die Übernahme nichts Negatives bedeuten. Das Team hinter Pokémon GO soll so bleiben wie es ist, es sind keine Kündigungen geplant. Außerdem sollen die geplanten und in Arbeit befindlichen Features weiter geführt werden.

Die neuen Eigentümer schreiben in ihrer Stellungnahme: „Wir wissen, dass Veränderungen zu Unsicherheiten führen können. Aber in diesem Fall ist es am wichtigsten zu wissen, dass die Spiele, die Sie so sehr genießen, die Erfahrungen bleiben, die Sie kennen und lieben.“ (via scopely.com)

Pokémon GO soll also auch im Kern weiter so bleiben, wie ihr es gewohnt seid. Weiter möchte Scopely daran arbeiten, dass die Spiele langfristig unterstützt werden.

Die neuen Eigentümer schweigen noch darüber, welche genauen Veränderungen die Spieler von Pokémon GO erwarten dürfen. Bei einem Deal in Milliardenhöhe ist jedoch davon auszugehen, dass die neuen Besitzer sich sicher sind, dass Pokémon GO noch lange Geld einbringen wird. Aktuell steht im Spiel jedoch erstmal das Farbfestival an: Pokémon GO: Farbfestival 2025 startet mit einem der seltensten Shinys im Spiel – Alle Inhalte des Events