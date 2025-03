Pokémon GO: Farbfestival 2025 startet mit einem der seltensten Shinys im Spiel – Alle Inhalte des Events

In Pokémon GO steht das Farbfestival an. Dieses bringt euch vor allem die Möglichkeit, eines der seltensten Shinys im Spiel zu erhalten.

Wann läuft das Event? Das Farbfestival 2025 startet am Donnerstag, dem 13. März 2025 um 10:00 Uhr und endet am Montag, dem 17. März 2025 um 20:00 Uhr.

Neben einigen Monstern, einem Shiny-Debüt und verschiedenen Boni könnt ihr euch auf die Gelegenheit freuen, eines der seltensten Shinys im Spiel zu ergattern. Vorausgesetzt, ihr habt etwas Glück.

Farbfestival 2025 – Diese Inhalte erwarten euch

Um welche Shinys handelt es sich? Innerhalb des Events habt ihr die Möglichkeit, Farbeagle in seiner Shiny-Variante zu erhalten. Farbeagle könnt ihr nur in Schnappschuss-Überraschungen begegnen. Regulär ist die Shiny-Variante des Monsters deaktiviert. Ihr könnt sie nur in bestimmten Events, wie dem Farbfestival 2025, erhalten.

Fehlt euch dieses Shiny und ihr wollt es unbedingt haben, dann solltet ihr das Event also nutzen, um ein paar Schnappschüsse zu machen und auf die Shiny-Variante des Monsters zu hoffen.

Außerdem könnt ihr im Event erstmals auf Knirfish in seiner Shiny-Version treffen. Ihr findet das Monster innerhalb des Events in der Wildnis.

Welche Pokémon gibt es in der Wildnis? In der Wildnis könnt ihr im Event auf die folgenden Monster stoßen:

Traumato*

Karpador*

Natu*

Griffel*

Meditie*

Lithomith*

Flabébé (Rotblütler)*

Knirfish*

Flabébé (Weißblütler)* (seltener)

Flabébé (Orangeblütler)* (seltener)

Alle Pokémon, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny angetroffen werden.

Welche Pokémon gibt es in Raids? Wenn ihr im Event Raids absolviert, dann könnt ihr hier die folgenden Monster finden:

3-Sterne-Raids:

Aquana

Blitza

Flamara

5-Sterne-Raids:

Kapu-Riki*

Mega-Raids:

Mega-Sumpex*

Monster mit einem * können auch in ihren Shiny-Varianten gefangen werden.

Welche Boni gibt es im Event? Im Farbfestival gibt es einige starke Boni, die innerhalb des Events aktiv sind.

Lockmodule halten 3 Stunden lang, wenn sie im Event aktiviert werden

Rauch hält 2 Stunden lang, wenn er im Event aktiviert wird (gilt nicht für den Abenteuerrauch)

Rauch lockt mehr Knirfish an

Schnappschuss-Überraschungen können Shiny-Farbeagle anlocken

Weitere Inhalte des Events: Es gibt eine kostenlose, befristete Forschung, die ihr im Event absolvieren könnt. Dabei erhaltet ihr unter anderem 1 Rauch, 4 Sonderbonbons sowie Begegnungen mit Event-Pokémon als Belohnungen.

Obendrein wird es im Event auch besondere Feldforschungen und PokéStop-Showcases geben.

Für 2 $ (also ungefähr 2 €) könnt ihr zudem noch eine kostenpflichtige, befristete Forschung erwerben. Hier erhaltet ihr 2 Lockmodule, 4 Rauch, 2.000 Sternenstaub sowie Begegnungen mit Knirfish.

Nicht nur das Farbfestival-Event steht in den nächsten Wochen an. Es gibt im März 2025 wieder allerhand Events und Inhalte, die im Spiel auf euch warten. Welche das genau sind, wann sie stattfinden und was euch erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im März 2025 in Pokémon GO.