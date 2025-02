Niantic will angeblich Pokémon GO für 3,5 Milliarden US-Dollar verkaufen

Während kommende Entwicklungen zu der vermeintlichen Übernahme mit Spannung verfolgt werden dürften, gibt es für Trainer im Spiel in den kommenden Wochen auch noch einige spannende Aktivitäten. Eine Übersicht über alle Events im Februar 2025 in Pokémon GO haben wir für euch zusammengestellt.

Ob es letztlich wirklich zu der Übernahme kommen wird, wann es so weit ist und inwieweit dies Änderungen und Folgen für Pokémon GO mit sich bringt, bleibt vorerst abzuwarten.

Mit wem verhandelt Niantic? Das Unternehmen steckt aktuell wohl in Verhandlungen mit „Scopely Inc“. Eines der bekanntesten Projekte der jüngeren Vergangenheit von Scopely dürfte zweifelsohne Monopoly GO sein.

Niantic dürfte den meisten durch Pokémon GO ein Begriff sein. Das Unternehmen entstand als internes Start-up bei Google und ist seit 2015 ein eigenständiges Unternehmen. Neben Pokémon GO hat das Unternehmen auch weitere Spiele wie Ingress oder Harry Potter: Wizards Unite, welches inzwischen eingestellt ist, herausgebracht.

Pokémon GO und weitere Spiele könnten demnächst nicht mehr zu Niantic gehören. Das Unternehmen steht in Verhandlungen, um seine Spiele zu verkaufen.

