Pokémon TCG Pocket hört auf seine Fans, ändert eine wichtige Funktion – aber ihr müsst euch gedulden

Spieler verzweifeln an einem Monster in Monster Hunter Wilds, dabei ist die Lösung ganz einfach

Ein neuer Kickstarter zum Fantasy-RPG Dungeons and Dragons war in nur 45 Minuten gefundet; Bringt Minis in Würfeln

Einer der ersten Space Marines führt jetzt das Imperium in Warhammer 40.000 an und Fans meinen: Der ist echt in Ordnung

The Division 2 hat mehr Spieler auf Steam als in den letzten zwei Jahren, dreht bei Twitch auf

Die Kritik an diesem System war zum Release so groß, dass selbst Spieler, die viel Geld in das Mobile Game investiert haben, die Tausch-Funktion gemieden haben . Doch das Entwicklerteam hat die verzweifelten Schreie der Community gehört und führt nun eine Änderung ein.

Was war das Problem? Es ist nicht möglich, alle Karten einfach so mit anderen Spielern zu tauschen. Stattdessen haben die Entwickler von Pokémon TCG Pocket mehrere Regeln aufgestellt , die wildes Tauschen verhindern sollen:

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to