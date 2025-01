Spendable Sammler flüchten aus Pokémon TCG Pocket, weil das Tauschen selbst für sie zu teuer ist

Was sagen andere Spieler dazu? Auf Reddit sind zahlreiche Threads, in denen die Tausch-Funktion mit Memes versehen wird. Ein Reddit-User freute sich beispielsweise auf die neue Funktion, war aber enttäuscht, als er die Kosten sah.

Damit würde das Tauschen für viele zu teuer werden. Reddit-User hurtbowler behauptet von sich selbst, dass er ein Whale sei, also ein Spieler, der mehrere Hundert oder sogar Tausend Euro in ein Game investiert. Selbst er findet, dass das Tauschen zu teuer sei und dass Pokémon TCG Pocket keinen einzigen Cent mehr von ihm sehen würde.

Zwei Charaktere in Naruto kennen sich schon ewig, sprechen aber in 220 Folgen kein einziges Wort miteinander

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to