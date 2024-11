Pokémon TCG Pocket: Flair erhalten und benutzen – So geht es

Wollt ihr eure seltensten Karten mit allen Flairs ausstatten, benötigt ihr also einiges an Karten und Funkelstaub.

Habt ihr also beispielsweise 4-mal die gleiche Bisasam-Karte und ihr benötigt 3 Karten davon für einen Flair, dann könnt ihr den Tausch nicht durchführen, da ihr anschließend nur noch eine Karte übrig hättet. In diesem Fall benötigt ihr also mindestens 5 Exemplare der Karte, um den Tausch durchzuführen.

Deko-Flairs sind ebenfalls in Kämpfen zu sehen, können jedoch auch bei Karten ausgerüstet werden, die ihr in euren Alben oder Galerien zur Schau stellt.

Was ist Flair in Pokémon TCG Pocket?

