Pokémon TCG Pocket: Eure Freunde können vor euch wissen, welche Karten ihr im Booster habt

Somit ist es auch egal, ob die Booster etwas dicker, dünner oder mit einem leichten Knick am oberen Ende des Boosters dargestellt werden. All das hat keinen Einfluss auf die Karten, die ihr erhaltet.

Und genau diese Auswahl hat keine Auswirkung auf die Karten, die ihr aus dem Booster zieht. Wie der Spieler in seinem Beitrag auf Reddit mitteilt, konnte er in der Wunderwahl bereits die Karten sehen, die sein Freund ziehen würde, als dieser noch bei der Auswahl des Boosters war.

Eines der Kernelemente ist hierbei zweifelsohne das Sammeln der Karten, die ihr in erster Linie mit dem Öffnen von Boosterpacks erhaltet. Dass die Auswahl des Boosters gar nicht mal so zufällig ist, wie ihr vielleicht denkt, hat nun ein Trainer auf Reddit bewiesen.

