Pokémon TCG Pocket startet sein erstes PvE-Event mit Lapras – Alle Infos zum Event

Neben Pokémon TCG Pocket gibt es seit vielen Jahren Pokémon GO, bei dem ihr nicht die Karten, sondern die Taschenmonster selbst sammelt. Warum das neue Pokémon-TCG eine tolle Alternative für Pokémon GO ist, haben wir euch bereits in einem separaten Artikel erklärt: Das neue Pokémon-Spiel ist perfekt für alle, die zu faul für Pokémon GO sind

Wie besiege ich Lapras-ex am besten? Um Lapras-ex zu besiegen, bietet es sich an, auf Elektro-Pokémon zu setzen. Folgende Karten solltet ihr im Deck haben:

Wie komme ich an die Karten? Um eine solche Karte zu bekommen, müsst ihr an ein Promopack kommen. Die Packs enthalten zufällig eines der oben genannten 5 Pokémon. Das Promopack erhaltet ihr mit einer gewissen Chance, wenn ihr einen CPU-Kampf gewinnt, bei dem ein Lapras-Deck verwendet wird.

Was ist das für ein Event? Aktuell befindet sich das Drop-Event (Lapras-ex) in vollem Gange. Dabei haben Trainer die Möglichkeit, exklusive Pokémon-Karten zu erhalten, die es nur während des Events gibt. Dafür müsst ihr ein Deck besiegen, das ganz auf Lapras ausgerichtet ist.

In Pokémon TCG Pocket ist ein neues Event angelaufen. MeinMMO verrät euch, welche exklusiven Karten es gibt und wie ihr sie am besten bekommen könnt.

