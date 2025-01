Pokémon TCG Pocket: Alle neuen Karten von Space-Time Smackdown in der Liste

Womöglich könnte es sein, dass ihr noch nicht alle Karten aus der vorherigen Erweiterung besitzt. In Mysteriöse Insel gab es nur ein Pack, aus dem ihr neue Pokémon erhalten konntet. Die vollständige Liste aller Karten aus dem vorherigen Booster findet ihr hier: Pokémon TCG Pocket: Neues Booster Mysteriöse Insel ist da – Alle Karten in der Liste

Was ist in dem Booster enthalten? Die beiden neuen Booster konzentrieren sich auf die 4. Spielegeneration von Pokémon, also die beiden Editionen Diamant und Perl. Die legendären Pokémon Dialga und Palkia werden die beiden Booster-Packs zieren.

Mit jeder neuen Erweiterung kommen weitere Karten in Pokémon TCG Pocket dazu, die Trainer sammeln können. Am 30. Januar 2025 erscheinen dank „Kollision von Raum und Zeit“ (Space-Time Smackdown) zwei neue Packs. Alle Karten, die bisher bekannt sind, findet ihr hier auf MeinMMO.

